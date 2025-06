A vitória histórica do Botafogo contra o PSG no Mundial de Clubes deixou Vitoria Telles, esposa de Alex Telles, lateral do Glorioso, muito orgulhosa. Após o jogo, a torcedora alvinegra utilizou suas redes sociais para mandar um recado aos que torceram contra o Botafogo.

- Os humilhados serão exaltados. Foram tantos memes, tantas piadas… Rebaixando o time, rebaixando os jogadores, a história, o escudo. Gente torcendo contra, fazendo questão de ver o Botafogo lá embaixo.

Eu fiquei chateada. Fiquei tensa. Porque não é só no futebol - É na vida! Não consigo achar normal o quanto as pessoas se acostumaram a diminuir o outro como se isso não tivesse peso.

Tem um versículo que levo comigo para vida toda - e ele me lembrou muito desse momento: "Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça dos humildes." Que noite, Botafogo, Que resposta. Que orgulho - escreveu em seu Instagram.

Esposa de Alex Telles, Vitoria sofreu acidente de carro nos EUA

Na última terça-feira (17), Vitoria Schneider Telles, esposa do jogador Alex Telles, do Botafogo, sofreu um acidente de carro em Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora, que acompanha o marido no Mundial de Clubes, estava em um táxi com seu irmão e uma amiga quando o veículo colidiu com uma van, causando ferimentos leves e um breve lapso de memória nos ocupantes. Vitoria relatou o susto nas redes sociais, mas tranquilizou seus seguidores dizendo que todos passaram bem após atendimento médico.

