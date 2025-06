AO VIVO: acompanhe a sexta-feira (20) do Fluminense direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) - O Fluminense enfrenta o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no próximo sábado (21), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Depois do empate sem gols contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, na estreia, o tricolor busca a vitória para alcançar a liderança do grupo.

O grupo comandado por Renato Gaúcho já iniciou a preparação para o confronto contra o Ulsan Hyundai, que será realizado às 19h, novamente no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Na outra partida da chave, o Borussia Dortmund enfrentará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que venceu o Ulsan Hyundai por 1 a 0 na estreia.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Fluminense:

03h00: O dia do Fluminense!

O Fluminense realiza treino aberto à imprensa às 9h na Universidade da Carolina do Sul, preparando-se para o próximo compromisso. No final da tarde, às 17h15, os jogadores passarão pela Mixed Zone no Estádio MetLife para atendimento à imprensa. Logo após, às 17h45, o técnico Renato Gaúcho concederá entrevista coletiva no mesmo local, onde deve falar sobre a preparação da equipe e as expectativas para a partida.

04h00: Quem são os brasileiros do Ulsan, adversário do Fluminense no Mundial

Os brasileiros lideram entre as nacionalidades presentes no Mundial de Clubes, com 141 jogadores inscritos. Dois deles estão no Ulsan, time da Coreia do Sul que enfrentará o Fluminense neste sábado (21), no MetLife Stadium. Leia a matéria completa aqui.

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

04h35: Nos EUA, Mundial de Clubes ainda não entrega clima de Copa de Mundo

A Copa do Mundo de Clubes caiu no gosto do brasileiro e dos demais países latinos em que há presença de times na competição. Mas, nas cidades que organizam os jogos nos Estados Unidos, o “clima de Copa” quase não existe. A movimentação nas ruas é tímida e silenciosa. Festa mesmo apenas nos dias de jogos ou nos redutos dos clubes. Leia a matéria completa aqui.