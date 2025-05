O Botafogo vai enfrentar PSG e Atlético de Madrid na fase de grupos do Mundial de Clubes. Em entrevista para a Fifa nesta quinta-feira (15), Alex Telles, lateral do Alvinegro, falou sobre a qualidade dos rivais e o que o time carioca precisa fazer para sair vitorioso.

— Com certeza, engrandece cada vez mais tanto o mundial, mas os jogos também. A dificuldade vai ser muito alta. Eu, por também já ter jogado contra [eles] em outras oportunidades, sei o quão difícil e eficaz é a qualidade do jogo. Vamos ter que minimizar os erros — explicou o lateral.

O PSG conquistou o Campeonato Francês antecipadamente e está nas finais da Champions League e da Copa da França. Já o Atlético de Madrid está na 3ª colocação do Campeonato Espanhol e foi eliminado nas oitavas de final da Champions.

Alex Telles também falou sobre a sensação de disputar a competição pelo Botafogo — É uma emoção muito grande. Acho que é um trabalho conquistado com muito tempo, com muito esforço, então tenho certeza que eu darei o meu melhor, não só eu, como todos os meus companheiros, e eu tenho certeza que o Botafogo vai fazer um grande papel no Mundial — completou.

Momento do Botafogo

O Botafogo está na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas vive momento de crescimento na temporada. A equipe do técnico Renato Paiva emplacou três vitórias seguidas e depende de uma vitória simples na última rodada da fase de grupos para se classificar para as oitavas da Libertadores. Pela quarta fase da Copa do Brasil, o time fez 4x0 no Capital-DF no jogo de ida e encaminhou a classificação.

Jogadores do Botafogo comemoram primeiro gol sobre o Estudiantes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A estreia do Alvinegro no Mundial de Clubes será no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders, no estádio Seattle Field.

Confira a entrevista completa de Alex Telles

Jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, quinta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl