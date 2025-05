O Atlético de Madrid está se preparando para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, onde estreia no dia 15 de junho, contra o PSG. Em entrevista à FIFA, Antoine Griezmann, craque do time espanhol e da seleção francesa, comentou sobre a expectativa para o torneio e o objetivo do Atlético na competição.

Empolgação para o Mundial

— O que mais me entusiasma nesse Mundial de Clubes é que vai ser o primeiro e fazer parte dele é um orgulho para mim e para o clube também. Estamos muito ansiosos para chegar aos Estados Unidos e que comece o nosso primeiro jogo, que será contra o Paris —

Onde o Atlético de Madrid pode chegar no Mundial

— No começo do torneio, o Atlético precisa pensar só nos três primeiros jogos. Depois, vamos ver. Mas temos muita vontade de estar lá. Queremos jogar e sonhamos grande. Caberá a nós mostrar em campo que podemos competir contra qualquer um e que temos a qualidade necessária para chegar até a final —

Estreia contra o PSG

— Sabemos que o primeiro jogo contra o PSG não vai ser fácil, mas é bom começar com tudo na competição contra um dos favoritos ao título. Eles estão jogando muito bem, em um nível impressionante, mas acho que somos uma equipe que pode dificultar para eles. Vimos isso na casa deles, quando ganhamos o jogo no último segundo [2 a 1 para o Atlético de virada, na primeira fase da Liga dos Campeões da UEFA]. Tenho muita confiança nos meus companheiros e espero que possamos fazer um grande jogo —

Emoção de um possível título do Mundial

— Ganhar me daria muita emoção, muito orgulho... Por ser o primeiro Mundial de Clubes é sempre importante, é especial. Cabe a mim estar bem física e mentalmente e me preparar da melhor forma possível para chegar nas melhores condições e ajudar a equipe a vencer —

Após ficar na 3ª colocação em La Liga, cair nas oitavas da Champions e na semifinal da Copa do Rei, o Atlético de Madrid encara o Mundial como a grande oportunidade de título na temporada.