Os videogames se tornaram febre no Século XXI e viraram item de desejo desde a infância para muitas pessoas. Os jogos de futebol são os mais populares e cativantes para os admiradores do esporte. Erik, ex-jogador do Internacional e atleta do Al-Ain, que disputa o Mundial de Clubes, falou, em entrevista exclusiva ao Lance! sobre o assunto.

Revelado em 2020 pelas categorias de base do Internacional, o lateral-esquerdo cresceu jogando futebol nos aparelhos eletrônicos. Como atleta de base, sonhou em se tornar um personagem nos videogames e celebrou a conquista quando se viu nas telas.

Erik, do Al-Ain, disputa bola com Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (Foto: Divulgação)

— Eu fiquei muito feliz. Eu jogava mais, agora sou pai, gosto de dar mais atenção para a minha filha. Foi meu sonho realizado, de criança. A gente quer estar ali, a gente quer ser jogador de futebol ali — falou.

Erik foi revelado pelo Internacional em 2020 e deixou o Colorado no mesmo ano para defender o Al-Ain, dos Emirados Árabes. Apesar do pouco tempo jogando no futebol brasileiro, foi registrado nos jogos mais populares de futebol para videogames.

Confira a entrevista completa de Erik

O lateral-esquerdo deixou o Brasil quando o número de casos de Covid-19 crescia de forma alarmante em todo o mundo. As ligas da Ásia ainda não têm tanto espaço nas principais plataformas de futebol nos aparelhos eletrônicos.

Erik com o troféu de campeão (Foto: Arquivo pessoal)

No entanto, com o rápido crescimento do futebol do continente na esfera global, as possibilidades de licenciamento das ligas em jogos de videogame aumentam. O Al-Ain conseguiu a vaga para o Mundial de Clubes com a conquista da Liga dos Campeões da Elite da Ásia na temporada 2023/24.

No Grupo G do torneio, o Al-Ain vai enfrentar a Juventus, o Manchester City e o Wydad Casablanca em busca de grandes objetivos na competição.

Datas e horários dos jogos do Al-Ain no Mundial

🌏 Al-Ain x Juventus (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Manchester City x Al-Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Wydad Casa Blanca (EGI) x Al-Ain

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Audi Field