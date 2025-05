Após vencer o Deportivo Táchira e carimbar a classificação às oitavas de final da Libertadores, o Flamengo se reapresenta na manhã desta sexta-feira (30). O treinamento no Ninho do Urubu iniciará a preparação para a partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Esse será o último jogo do Rubro-Negro antes da disputa do Mundial de Clubes.

Inicialmente, a reapresentação do Flamengo estava marcada para às 15h30 desta quinta-feira. No entanto, por conta do desgaste físico e mental causado pelos últimos confrontos, a comissão técnica optou por dar um dia de folga ao elenco.

Antes do jogo contra o Fortaleza, o Rubro-Negro terá outro treinamento, no sábado. A atividade está marcada para as 9h30.

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, com 21 pontos. O Palmeiras é o líder, com 22. Aliás, na última rodada, o time carioca bateu a equipe paulista, e diminuiu a diferença na classificação.

Flamengo vence o Palmeiras Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Último compromisso do Flamengo antes do Mundial de Clubes

A partida do Flamengo neste domingo será o último jogo da equipe de Filipe Luís antes do Mundial de Clubes. Assim, a torcida rubro-negra prepara uma série de ações no Maracanã em alusão ao torneio. Bandeiras com as imagens dos jogadores campeões do mundo em 1981, por exemplo, estarão na arquibancada.

O Rubro-Negro estreia na competição nos Estados Unidos no dia 16 de junho contra o Espérance, da Tunísia.

