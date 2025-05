Boa parte dos torcedores brasileiros que acompanham o futebol pode não lembrar de Erik. Assim como muitos jovens, o lateral-esquerdo revelado pelo Internacional foi vendido para uma equipe de fora do país ainda muito jovem. Pelo Al-Ain, o atleta vai disputar seu primeiro Mundial de Clubes da Fifa. Em mais uma entrevista exclusiva, o Lance! conversou com o lateral sobre sua carreira.

continua após a publicidade

Erik disputou apenas dois jogos pelo Internacional antes de sair para o Al-Ain. A transferência aconteceu em julho de 2020 e o clube gaúcho faturou cerca de 4 milhões de reais à época. Deixar o Brasil durante a pandemia de Covid-19 foi difícil para o atleta, que viajou sozinho para os Emirados Árabes e ficou muito tempo sem encontrar com os familiares.

— A minha esposa, que na época era minha namorada, eu fiquei seis meses. Hoje minha família é minha esposa e minha filha, mas na época minha família era meus pais e eu fiquei um ano sem vê-los — contou.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Em sua primeira temporada pelo Al-Ain, Erik fez 27 jogos. No início de sua passagem, começou como reserva e se firmou na titularidade no início de 2021. Em seus cinco anos como jogador do Al-Ain, disputou 168 jogos e conquistou três títulos. O mais importante deles foi o da Champions Asiática de 2023, que garantiu a vaga da sua equipe no Mundial de Clubes.

Com o passar do tempo, Erik passou a ser utilizado também como meia pela esquerda. Mais próximo do gol, o brasileiro conseguiu se destacar ofensivamente. Em seus cinco anos pelo Al-Ain, somou 39 participações diretas em gols, marcando nove vezes e distribuindo impressionantes 30 assistências. As boas marcas chamaram a atenção do Botafogo e do São Paulo, que chegaram a sondar a contratação do ex-jogador do Internacional.

continua após a publicidade

Erik comemora pelo Al-Ain (Foto: Arquivo pessoal)

— Na situação desses clubes, nem chegou para mim, porque foram situações de empréstimo, então foi clube para clube. O Al-Ain não aceitou e eu só fiquei sabendo através do meu empresário. É claro que a gente fica feliz, porque são grandes clubes que estão interessados — falou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Caminho do Al-Ain no Mundial de Clubes

O Al-Ain está em um dos grupos mais difíceis do Mundial. O clube de Erik enfrenta dois grandes times da Europa na primeira fase do torneio. A estreia no Grupo G será contra a Juventus, da Itália; em seguida, o ex-atleta do Internacional vai encarar o Manchester City, da Inglaterra.

O clube emiradense encerra a primeira fase do torneio contra o Wydad Casablanca, do Marrocos. Apesar das pedreiras, Erik contou ao Lance! que terá um objetivo pessoal claro no Mundial.

Erik com o troféu de campeão da Champions Asiática (Foto: Arquivo pessoal)

— Eu quero ser campeão do mundo. Eu quero que a gente possa fazer algo grande e não quero pensar muito na dificuldade, mas vivendo jogo após jogo, dando o meu melhor — revelou.