Com a saída de Rodrigo Caio, o Rubro-Negro conta no elenco com Fabricio Bruno, Léo Pereira e Pablo como principais nomes. O trio custou aos cofres do clube cerca de R$ 61 milhões com os valores que foram pagos na época. Nesse momento, o Mais Querido negocia a chegada de Léo Ortiz por R$ 27 milhões, embora o RB Bragantino peça R$ 37 milhões, segundo informação do "UOL".