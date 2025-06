O Mundial de Clubes 2025 conta com uma legião de brasileiros espalhados por diversos times. Do Real Madrid ao Al-Hilal, passando por PSG, Juventus e Manchester City, são muitos os nomes nacionais em campo — e alguns deles recebem salários milionários no futebol europeu e asiático.

Segundo dados do site especializado Capology, o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, lidera o ranking dos brasileiros mais bem pagos entre os 32 clubes da competição. O craque recebe € 20,83 milhões por ano, o que representa cerca de R$ 133,7 milhões na cotação atual.

📌 Importante: o site Capology não divulga os salários de jogadores dos clubes brasileiros como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

📊 Os 10 brasileiros com maiores salários no Mundial

Jogador Clube Salário Anual Valor em R$ Vinicius Jr Real Madrid € 20,83 mi R$ 133,7 mi Malcom Al-Hilal € 18 mi R$ 115,5 mi Militão Real Madrid € 14,58 mi R$ 93,6 mi Marquinhos PSG € 13,45 mi R$ 86,3 mi Rodrygo Real Madrid € 12,5 mi R$ 80,2 mi Bremer Juventus € 9,26 mi R$ 59,4 mi Douglas Luiz Juventus € 8,3 mi R$ 53,2 mi Ederson Manchester City € 6,1 mi R$ 39,1 mi Renan Lodi Al-Hilal € 6 mi R$ 38,5 mi Marcos Leonardo Al-Hilal € 5,1 mi R$ 32,7 mi

💬 Brasileiros milionários e decisivos

Além dos salários astronômicos, muitos desses jogadores são protagonistas em suas equipes. Vini Jr e Rodrygo, por exemplo, são esperanças do Real Madrid para o mata-mata. Malcom e Marcos Leonardo formam a dupla brasileira no ataque do Al-Hilal, e Marquinhos é capitão do PSG.

