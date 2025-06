Adversário do Real Madrid no Mundial ganha notícia negativa

O RB Salzburg, adversário do Real Madrid no Mundial de Clubes, recebeu uma notícia ruim durante a disputa da fase de grupos. O meio-campista Takumu Kawamura deixou a concentração do elenco nos Estados Unidos por uma lesão.

continua após a publicidade

➡️ Árbitro brasileiro apita Real Madrid x Pachuca no Mundial

➡️ Gigante europeu volta a monitorar Rodrygo, do Real Madrid

Segundo informado pelo clube austríaco, o central japonês contundiu o joelho direito durante o treino de preparação para o próximo compromisso no Grupo H, diante do Al-Hilal (SAU). Com o diagnóstico, a equipe médica optou por liberar o atleta para iniciar tratamento na Europa.

Kawamura não esteve entre os relacionados pelo técnico Thomas Letsch para a estreia diante do Pachuca (MEX), vencida pelos Touros por 2 a 1. Em 2024/25, o jogador entrou em campo apenas oito vezes, sendo quatro pela Bundesliga, uma pela Copa da Áustria e três pela Champions, em jogos diante de PSG, Real Madrid e Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Adversário do Real Madrid no Mundial, RB Salzburg perdeu Kawamura após lesão (Foto: Reprodução)

8️⃣🔑 Real Madrid, Pachuca, Al-Hilal e RB Salzburg: a situação do Grupo H do Mundial

O Salzburg volta à ação nos Estados Unidos neste domingo (22). A equipe enfrenta o Al-Hilal de Simone Inzaghi às 19h (de Brasília), no Audi Field, em Washington, DC. Caso a equipe vença os sauditas, garante classificação para as oitavas de final, independente do resultado do outro confronto da chave, entre Real Madrid e Pachuca.

continua após a publicidade

Quatro dias depois, os austríacos encerram a tabela do Grupo H diante dos Merengues, às 22h (de Brasília), em duelo a ser realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, de maneira simultânea a Al-Hilal x Pachuca, em Nashville.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!