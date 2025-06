Além de super vitorioso, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, chegará ao Mundial de Clubes ocupando pelo menos a quarta posição entre os treinadores com trabalhos mais longos nas equipes classificadas para o torneio. No comando do Verdão desde novembro de 2020, o português contraria a lógica do futebol brasileiro, que não costuma manter treinadores em seus cargos por muito tempo.

Diego Siemone, treinador do Atlético de Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Apenas três treinadores ficam à frente de Abel Ferreira no quesito longevidade do trabalho. Em primeiro lugar, aparece Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid. O argentino comanda o rival do Botafogo desde 2011 e caminha para seu 14º ano nos Colchoneros.

Em segundo lugar, aparece Pep Guardiola. O treinador do Manchester City é considerado por muitos o melhor da função na história recente. Desde 2016, comanda a equipe inglesa e, recentemente, renovou seu contrato com o clube inglês até 2027 e pode completar uma década de trabalho no City.

Pep Guardiola, treinador doManchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O pódio é fechado por Brian Schmetzer, que comanda o Seattle Sounders. O norte-americano treina o time estadunidense desde 2016 e é apenas o segundo técnico da história do clube que, assim como o Atlético de Madrid, encara o Botafogo no Mundial. Trabalha na comissão técnica do Seattle desde 2008 e é um dos nomes mais importantes da história do clube.

Abel Ferreira com a taça do Brasileirão de 2023 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O quarto lugar no ranking mostra como a passagem de Abel Ferreira pelo Palmeiras é marcante. Esta será a terceira vez que o treinador comandará o time brasileiro em um Mundial de Clubes. Em quatro anos e sete meses de trabalho, o português conquistou 10 títulos pelo Verdão.

Abel Ferreira e Palmeiras no Mundial de Clubes

Nesta edição do Mundial de Clubes, Abel Ferreira e Palmeiras vão em busca de uma conquista inédita. Juntos, o treinador e o time paulista disputaram a competição duas vezes. Em 2021, perderam nas semis e ficaram na quarta posição do torneio.

Abel Ferreira em Palmeiras x Chelsea no Mundial de 2022 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Em 2022, o Palmeiras passou pelo Al-Ahly, seu rival nesta edição, e se classificou para a final. Na decisão contra o Chelsea, saiu atrás no placar, conseguiu o empate e levou o jogo para a prorrogação. No fim da segunda etapa do período extra, o Chelsea conseguiu voltar a liderar o placar e ficou com o título.

Com o novo formato do Mundial de Clubes, o Palmeiras precisará disputar sete jogos para ficar com o título. Na fase de grupos, encara o Porto, o Al-Ahly e o Inter Miami para ficar entre os dois primeiros colocados e avançar para as oitavas de final.

Top-10 técnicos mais longevos do Mundial de Clubes

1 - Diego Simeone, desde 23/12/2011 no Atlético de Madrid

2 - Pep Guardiola, desde 01/07/2016 no Manchester City

3 - Brian Schmetzer, desde 26/07/2016 no Seattle Sounders

4 - Abel Ferreira, desde 04/11/2020 no Palmeiras

5 - Albert Riera, desde 01/12/2021 no Auckland City

6 - Guillermo Almada, desde 02/12/2021 no Pachuca

7 - Steven Cherundolo, desde 03/01/2022 no LAFC

8 - Luis Enrique, desde 05/07/2023 no Paris Saint-Germain

9 - Vincent Kompany, desde 01/07/2024 no Bayern de Munique

10 - Pan-gon Kim, desde 28/07/2024 no Ulsan