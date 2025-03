Adversário do Flamengo no Mundial, James vive grande fase após deixar São Paulo

O meio-campista James Rodríguez parece ter deixado a má fase vivida no São Paulo para trás. Anunciado pelo León (MEX), adversário do Flamengo no Mundial, em janeiro deste ano, o camisa 10 superou com antecedência os números que obteve pelo Tricolor.

Segundo dados levantados pelo Sofascore, James Rodríguez disputou 11 jogos pelo León, marcou dois gols e deu cinco assistências. O camisa 10 da Colômbia acertou 86% dos passes longos, criou sete grandes chances, acertou 14 dribles e recuperou 37 bolas.

Os números de James pelo León superam os de sua passagem pelo São Paulo, mesmo com 11 partidas a menos. Na equipe do Morumbi, ele disputou 22 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Tabela de jogos do Flamengo

O Flamengo será o terceiro time a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance, da Tunísia, acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o León, com mando da equipe mexicana, no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.

