Filipe Luís, do Flamengo, projeta possíveis duelos com Jesus e Simeone no Mundial

Filipe Luís vive grande fase como treinador do Flamengo. Afinal, nos primeiros três meses do ano, o técnico já conquistou os títulos da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Esses triunfos darão bagagem e confiança para uma grande missão para o comandante nesta temporada: o Mundial de Clubes. O torneio, aliás, que será disputado nos Estados Unidos, pode colocá-lo frente à frente com Jorge Jesus e Simeone, duas referências para ele na profissão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em entrevista ao site oficial da Fifa, Filipe Luís cogitou a possibilidade de enfrentar Jesus e Simeone, técnico do Al-Hilal e do Atlético de Madrid, respectivamente, na competição.

- Isso seria muito especial, enfrentá-los. A parte boa é que eu conheço eles, e eles ainda não conhecem como eu trabalho. Mas eu conheço bastante como eles trabalham. Mas isso… Jogar contra esses treinadores, como Simeone e como Jorge, que foram os caras que me inspiraram realmente para poder hoje estar aqui onde eu estou. Principalmente o Simeone. Foram oito anos com ele, onde ele tem uma influência e um impacto muito grandes na minha vida. Para mim seria especial poder jogar contra ele - comentou o brasileiro.

continua após a publicidade

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante trabalho com Simeone (Foto: Javier Soriano / AFP)

Privilégio de disputar o Mundial de Clubes

Com um vasto currículo como jogador, disputando grandes competições, Filipe Luís, agora, encara a oportunidade de dirigir o Flamengo em torneios internacionais. Sobre participar do Mundial de Clubes, o treinador encara como privilégio, e espera saber aproveitar esse cenário.

- O que eu mais espero dessa competição e o privilégio que é poder disputá-la, para responder um pouco sua pergunta, como jogador, eu tive a possibilidade de disputar todas as competições possíveis: Copa do Mundo [FIFA], Mundial de Clubes [FIFA], a Libertadores [CONMEBOL], Champions League [UEFA], campeonatos, Copas e campeonatos nacionais. E, claro, um campeonato novo como o Mundial de Clubes da FIFA, como é esse campeonato que vai ter agora na metade do ano, eu não tive a possibilidade de disputar como jogador porque não existia. Então, estou tendo a oportunidade de disputar como técnico e liderando o clube do meu coração, o clube que eu amo, o clube em que me aposentei. E os jogadores, são os jogadores que me representam e representam toda essa nação, então é um privilégio muito grande estar disputando e espero que possamos fazer um grande campeonato, porque acredito que temos um grande elenco para isso - refletiu.

continua após a publicidade

Grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo, cabeça de chave do Grupo D, irá enfrentar Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real