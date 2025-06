Abel assume responsabilidade por ‘susto’ do Palmeiras e celebra vaga no mata-mata

MIAMI (EUA) - O Palmeiras conseguiu mais um resultado importante no Mundial de Clubes da Fifa ao sair atrás do placar e buscar o empate com o Inter Miami-EUA, por 2 a 2, na noite desta segunda-feira (23), nos Estados Unidos. Apesar da vaga assegurada nas oitavas de final do torneio internacional, o técnico Abel Ferreira sabe que o primeiro tempo da equipe foi ruim, mas assumiu toda a responsabilidade pelos erros táticos de seus comandados.

Segundo o português, os jogadores fizeram exatamente o que foi pedido. No fim, acredita que dava para o Palmeiras ainda ter vencido o duelo contra o time de Messi, mas considerou justo o placar final.

- Conseguimos nosso objetivo. Poderíamos ter ganhado o jogo no último lance. Acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o gol, com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que ficassem com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para frente do nosso adversário - disse Abel Ferreira após o empate, em Miami.

O técnico do Verdão voltou a elogiar seus jogadores ao afirmar que o time tem uma identidade que ele gosta muito, que é a de nunca desistir, seja no jogo que for.

- A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desistir, lutar sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganhado, mas também tenho que ser muito sincero e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste porque não nos deixou pressionar - acrescentou o treinador.

Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão fez 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício. Por fim, empatou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2 a 2, com gols de Paulinho e Mauricio.