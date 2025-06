Como já virou rotina nos jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. Parte da torcida que não viajou aos Estados Unidos para assistirem aos jogos do time tem ponto de encontro marcado para os arredores do Allianz Parque. Na noite desta segunda-feira (23), palmeirenses assistiram ao empate do time com o Inter Miami-EUA, por 2 a 2, que garantiu o primeiro lugar do Grupo A e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de final do torneio internacional, em duelo marcado para este sábado (27), às 12h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Superstição: torcedores do Palmeiras mantêm rituais para vencer time de Messi

Os palmeirenses que moram em Perdizes ou simplesmente querem estar nos bares temáticos do time se reuniram, mais uma vez, nas redondezas do estádio com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde para assistirem aos duelos. Após a classificação, os alviverdes celebraram a vaga e esperam chegar ainda mais longe no Mundial.

- Depois que o Abel mexeu no time, o jogo melhorou muito. Por mim, entrava o time que ficou no segundo tempo, já que melhorou demais. Paulinho e Mauricio melhoraram muito a partida, enquanto o Veiga não esteve muito bem. Para ser sincera eu tenho mais medo do Botafogo que do PSG. No pior dos cenários, se formos eliminados, preferia que fosse por um time europeu (risos) - disse Julia Miranda, torcedora presete nos arredores da arena alviverde.

continua após a publicidade

A mãe de Julia, Rose de Moura, está mais confiante que a filha, e acredita que o Palmeiras será campeão desta edição do Mundial de Clubes da Fifa.

- Eu acho que quem quer ser campeão tem que enfrentar todo mundo. No futebol não tem essa de favorito. Não é porque eles ganharam a Libertadores que vão passar fácil. Abel é muito esperto, já estudou tudo e acho que vamos passar pelo Botafogo e por todo mundo. Estou bem confiante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão fez 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício. Por fim, empatou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2 a 2, com gols de Paulinho e Mauricio.