Muller evita final totalmente argentina e busca título no Rio Open

Alexandre Muller, número 60 do mundo que frustrou a torcida brasileira ao bater João Fonseca na última terça-feira (18), segue iluminado nesta semana no Rio Open. Neste sábado (22), o tenista alcançou a decisão do torneio e disputará a final contra o argentino Sebastian Baez.

Muller derrotou o maratonista argentino Francisco Comesana, 86º colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (7/3) e 6/3 em jogo de 2h55min de duração na quadra central Guga Kuerten.

Alexandre Muller disputa final do Rio Open (Foto: Fotojump)

Como foi a semifinal do Rio Open

Comesana vinha de vitória sobre Alexander Zverev, número dois do mundo, e conseguiu o empate vencendo no tie-break, mas Muller foi buscar uma quebra na metade e confirmou logo a seguir.

Muller, campeão na primeira semana do ano em Hong Kong, vai em busca de seu segundo título ATP e o maior de sua carreira. Para isso, terá que derrubar o atual campeão, o argentino Sebastian Baez, 31º e quinto favorito, que passou de virada pelo argentino Camilo Ugo Carabelli, 91º. Este será o primeiro duelo entre os dois no circuito mundial. Baez jogará sua nona final e buscará o sétimo título.

Adversário de Muller explica porque Brasil é especial

Após a partida, o argentino Sebastian Baez explicou porque o Brasil é um lugar tão especial para ele.

- Para mim, o Brasil é especial. Sempre tenho bons resultados aqui, em futures, challengers e ATPs. Lembro de ganhar um US$ 25 mil ganhando do Etcheverry, em um challenger em Campinas. Me sinto confortável, é um lugar onde fico bem, e os brasileiros me fazem ficar muito bem. Essa quadra central me encanta e traz boas recordações - apontou.

Ele também falou sobre a partida final do Rio Open, contra Muller:

- Muller ganhou um ATP este ano, isso marca um pouco como se jogam as finais e tudo. Tenho que fazer minha recuperação, uma boa análise da partida de hoje e seguir melhorando.

Onde assistir Muller x Baez

RIO OPEN - FINAL DE SIMPLES

🗓️ Data: Domingo, 23 de fevereiro

⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)

🌐 Local: quadra Guga Kuerten, no Jóquei Club Brasileiro, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 3

