Negociação por Biel expõe limite do Corinthians e serve de recado ao mercado

O Corinthians encerrou as tratativas por Biel nesta sexta-feira (4). Diferente do que costuma fazer, o clube usou suas redes sociais para comentar uma negociação que não foi concretizada. O clube alvinegro informou que o Sporting, dono do vínculo do atacante, não aceitou negociar um empréstimo nem a venda de parte do seu passe.

O clube português queria negociar o jogador por cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), para ter retorno do valor investido na contratação de Biel junto ao Bahia, em fevereiro deste ano. A simples possibilidade de o clube investir essa quantia em apenas um jogador gerou reações negativas entre torcedores nas redes sociais.

O Timão enfrenta dívidas avaliadas em R$ 2,5 bilhões e teve suas contas de 2024 reprovadas pelo Conselho Deliberativo em abril. Os problemas financeiros fizeram o Corinthians mudar de postura e abrir detalhes sobre a negociação por Biel, como forma de reforçar que o clube não pretende fazer grandes investimentos no momento.

Internamente, foi identificado que era necessário comunicar ao torcedor, e não há a garantia que essa transparência ocorra em outras negociações. Vale lembrar que o Corinthians contratou apenas Fabrizio Angileri.

Corinthians buscou a contratação de Biel, mas desistiu pelos valores envolvidos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Recado dado

A publicação do Corinthians também serve como um recado ao mercado. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e vai até setembro. O Timão pretende fazer até três contratações, com prioridade para o ataque, setor em que Dorival Júnior quer atletas que atuem pelos lados, mas a princípio, entende que não pode fazer grandes investimentos.

A austeridade financeira não é apenas mais um tema que circula pelo Parque São Jorge, ela é cobrada diretamente pelo torcedor, seja nas arquibancadas ou nas redes sociais. O Corinthians enfrenta dificuldades para quitar pendências com estrelas do elenco, como Memphis, com quem o clube tem uma dívida referente ao bônus do Campeonato Paulista. Essa bolha financeira se torna, cada vez mais, uma ameaça ao futuro do clube alvinegro.

Entretanto, o clube alvinegro sinalizou que está disposto a fazer concessões no mercado ao revelar que tentou contratar Biel, mesmo que por parte dos direitos econômicos. Vale lembrar que o Timão segue em negociação com Carlos Vinicius, centroavante ex-Fulham.