Ex-Dortmund, Ewerthon projeta duelo com Real Madrid no Mundial: ‘Já vimos surpresas’

Ex-jogador do Dortmund, Ewerthon projetou o duelo contra o Real Madrid, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista ao Lance!, o campeão da Bundesliga na temporada 2001/2002 vê a equipe alemã como uma espécie de zebra, mas não duvida da classificação dos aurinegros.

- É claro que o Real Madrid é o grande favorito para o confronto, mas já vimos algumas surpresas nessa competição e em um jogo só a margem para isso aumenta. Não vai ser facil para o Borussia Dortmund, mas vou torcer para que eles avancem.

Ewerthon vê o Dortmund em franca ascensão antes do jogo contra o Real Madrid e com chances de surpreender. O ex-jogador acredita que a equipe alemã já demonstrou sua força em outros momentos mesmo quando não vivia uma grande fase.

- O Borussia Dortmund vem crescendo na competição. Fez uma primeira fase razoável, mas o suficiente para se classificar, e teve o seu melhor jogo contra o Monterrey, apesar de ter tomado sustos no segundo tempo. O Borussia tem força nesse tipo de competição mesmo quando não vive seu melhor momento. Isso pôde ser visto nas últimas Ligas dos Campeões, foi finalista no ano passado e nesse ano chegou nas quartas. No Mundial ninguém esperava muita coisa do time, mas ele já esta nas quartas de final.

Uma grande dor de cabeça para o técnico Niko Kovac é a ausência de Jobe Bellingham, que foi contratado no mês passado e assumiu o protagonismo no Dortmund. No entanto, o atleta não estará à disposição após ter levado o segundo cartão amarelo na competição diante do Monterrey.

Apesar da ausência do inglês, Ewerthon entende que o Dortmund tem outras peças para substituir Bellingham diante do Real Madrid. O brasileiro sugeriu dois nomes conhecidos do elenco para iniciar na equipe titular.

- O Jobe Bellingham vinha jogando bem e fará falta. Além disso, o jogo perde um atrativo que seria o encontro dos irmãos. Mas o treinador tem boas opções para substitui-lo, como o Brandt e o Sabitzer.

Neste sábado (5), Dortmund e Real Madrid se enfrentam nas quartas de final do Mundial, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

