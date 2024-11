Após passar mal, Alcaraz bate Rublev e segue vivo no ATP Finals

Jogando com uma proteção nasal por conta dos problemas de respiração na semana, Carlos Alcaraz, número três do mundo, conquistou sua primeira vitória no ATP Finals. O espanhol venceu Andrey Rublev, oitavo do mundo, nesta quarta-feira (13), em Turim, na Itália.

Jogando no piso duro e coberto, Alcaraz derrotou o russo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8), após 1h36min de duração. Ele havia perdido para Casper Ruud na primeira partida por 6/1 7/5, além de ter passado mal no treinamento de terça-feira que precisou interromper.

Como foi a vitória de Alcaraz?

Após um primeiro set sólido, fechando com uma quebra, Carlitos viu Rublev equilibrar no segundo e levar ao tie-break. O espanhol abriu 4 a 1, permitiu que o rival encostasse em 4 a 3, fez 5 a 3 e uma dupla-falta deixou a disputa igualada. Rublev teve set-points, Alcaraz perdeu match-point e alguns pontos fáceis, até concluir o confronto na segunda chance.

Carlos Alcaraz vibra e quadra, durante jogo contra Andrey Rublev, pelo ATP Finals (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Alcaraz chegou a segunda vitória diante de Rublev, em três partidas disputadas. Mas o tenista espanhol precisará de mais um triunfo, desta vez contra Alexander Zverev, para brigar pela vaga na semifinal do torneio. O evento conta com os oito melhores tenistas do mundo, mas tem ausência de Novak Djokovic.