Rio Open 2025 abre venda de ingressos; veja valores do torneio de tênis

Está chegando a hora! Para quem é fã de tênis, começou, nesta quarta-feira (13), a venda de ingressos para o Rio Open 2025. A 11ª edição do torneio realizado na cidade do Rio de Janeiro acontecerá em fevereiro de 2025 e já conta co três tenistas do top-20 confirmados.

continua após a publicidade

➡️Após passar mal, Alcaraz bate Rublev e segue vivo no ATP Finals

Estrelas confirmadas para o Rio Open 2025

A lista final dos participantes do campeonato sairá apenas em janeiro do próximo ano, mas três grandes estrelas já estão garantidas. São elas: Alexander Zverev, número 3 do mundo e medalhista olímpico; Holger Rune, 13º colocado no ranking mundial e campeão do Masters 1000 de Paris; Lorenzo Mussetti, atual 17º do mundo, são os nomes confirmados.

O Rio Open é o maior torneio de tênis da América do Sul. A edição de 2025 promete grandes emoções e já conta com grande apelo do público, que esgotou os ingressos para sete dias diferentes do evento. Os ingressos começaram a ser vendidos por R$ 55, com limite de quatro ingressos por CPF. Confira abaixo os valores de todos os ingressos:

continua após a publicidade

Tabela de ingressos do Rio Open 2025 (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Rio Open 2025 será realizado entre os dias 15 e 23 de fevereiro. Além disso, as partidas serão disputadas na quadra do Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro.