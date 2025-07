Guilherme Caribé conquista vaga na final em Mundial de Singapura

A equipe brasileira enfrentou quatro difíceis provas na estreia de natação no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Com uma classificação, o Brasil contou apenas com Guilherme Caribé nas semifinais na manhã de domingo (27). O brasileiro teve um bom desempenho e avançou para as finais dos 50m borboleto, que acontecerá, às 8h45 (de Brasília), na segunda-feira (28).

Destaque da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, Caribé estreou muito bem na categoria dos 50m borboleto, que não é sua especialidade. Na bateria 9, o brasileiro chegou em quinto lugar, com tempo de 23,21 segundos, assim como o holandês Sean Niewold.

O resultado positivo rendeu ao nadador uma sólida posição na classificação geral, ficando em 12º lugar. Com isso, a vaga para as semifinais fora garantida.

Já na penúltima fase da categoria, em busca das finais, o brasileiro voltou à piscina contra grandes nomes da natação mundial e, mais uma vez, brilhou. Na primeira bateria, Caribé repetiu a quinta colocação, com tempo de 22,91. Ele ocupou a última vaga disponível para as finais na tabela geral, em sétimo, ao lado do alemão Luca Armbruster.

Guilherme Caribé em estreia no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Outros brasileiros na natação em Singapura

400m LIVRES MASCULINO

O Brasil abriu a participação na natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura com os 400m livres masculino. Stephan Steverink e Guilherme Cachorrão disputaram, respectivamente, nas baterias 4 e 5. Na primeira virada, Steverink passou em primeiro, depois, ele se manteve entre a quarta e sexta colocação. O brasileiro fechou a prova na sexta posição da bateria e o tempo de 3:47.93. No geral, ele foi 18º.

continua após a publicidade

Já Cachorrão fez a primeira volta entre os atletas do meio da bateria. Em uma parcial de alto nível, ele passou a virar na nona colocação, sem conseguir reduzir o seu tempo. Ao final, o brasileiro ficou em nono, com o tempo de 3:48.94. No geral, ele foi 22º. Com os resultados, os brasileiros não conquistaram vaga na final dos 400m livres masculino.

400m LIVRES FEMININO

A primeira brasileira a disputar os 400m livres feminino foi Mafê Costa, na bateria três. Ela foi se mantendo entre as três primeiras até a metade da prova. Ao final, a brasileira cravou a quinta colocação, subindo para quarta com a desclassificação de uma atleta, e o tempo de 4:07.32. Ela conquistou a nona colocação geral.

Gabriele Ronacatto encerrou a campanha brasileira nos 400m neste sábado. Na quarta e última bateria, ela fez a primeira virada na nona colocação. Na metade da prova, ela subiu para a sétima colocação. Ao final, a brasileira fechou a bateria na oitava posição e o tempo de 4:10.37. Ela conquistou a 16º colocação geral. Com os resultados, as nadadoras não se classificaram.

100m BORBOLETA FEMININO

Largando da raia zero da bateria quatro, Stephanie Balduccini fechou a prova na última colocação. Ela via a participação nos 100m borboleta como um aquecimento para as demais prova. Na classificação geral, ela ficou em 28ª e o tempo de 59.72, não se classificando para a semifinal.