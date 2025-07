Gabi Guimarães projeta final da VNL contra Itália: ‘Pressão está com elas’

De olho no título inédito da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a Seleção Brasileira se superou no duelo da semifinal diante do Japão, e garantiu a classificação à final com vitória por 3 sets a 2. A capitã Gabi Guimarães, principal pontuadora no jogo deste sábado (26), destacou a resiliência da equipe e projetou a final com a Itália, líder do ranking mundial e favorita ao título.

continua após a publicidade

➡️Finalista da VNL, Itália não perde desde 2024; último algoz foi o Brasil

O duelo entre Brasil e Japão foi uma reedição da semifinal da VNL em 2024, mas desta vez foi a Seleção Brasileira que levou a melhor, apesar de sair em desvantagem no placar. Segundo Gabi, a pressão das adversárias, especialmente na defesa, exigiu muito do físico e mental das comandadas de José Roberto Guimarães.

— Elas puxaram a gente na exaustão física e mental, principalmente. Tô muito feliz e muito orgulhosa do time pela resiliência, pela capacidade de mesmo não começando o jogo tão bem a gente conseguir voltar pra partida, voltar a nossa confiança. Foi muito difícil a gente perder o quarto set e voltar pro tie-break com outra cabeça, agora é descansar, porque a gente tem pouquíssimo tempo pra se preparar pra final contra a Itália, que é o grande favorito e fez uma partida alucinante com a Polônia - declarou a jogadora em entrevista ao SporTV, após a partida.

continua após a publicidade

Duelo contra favorita

Líder da Liga das Nações durante toda a etapa preliminar, a Itália desbancou Estados Unidos e Polônia no caminho até a decisão. Atual campeã olímpica, a seleção europeia não é derrotada há 28 partidas, desde junho de 2024, quando perdeu justamente para o Brasil na segunda semana da VNL. Segundo a capitã brasileira, a maior pressão está com as italianas, que defendem o título.

— A gente sabe que tem time pra bater de frente com elas, a gente precisa jogar um pouquinho melhor ainda, mas eu acho que com essa cabeça, com essa cabeça, com a união do grupo, a gente consegue bater de frente amanhã. Amanhã é com tudo, elas são as favoritas, a pressão está com elas, mas a gente mostrou uma evolução muito grande na Liga das Nações, mas é um jogo. É a gente vir com tudo, começar muito bem, jogar agressivo e buscar esse título inédito na VNL amanhã - disse.

continua após a publicidade

Brasil e Itália já disputaram o título da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2022, em final disputada em Ancara, na Turquia. Na ocasião, as europeias venceram por 3 sets a 0 e a Seleção Brasileira ficou com a medalha de prata. A Sérvia completou o pódio, com o bronze.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabi marcou 26 pontos no duelo contra o Japão (Foto: Volleyball World)

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 11h | Polônia x Japão

FINAL