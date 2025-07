Primeira finalista da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a Itália segue dominante no cenário mundial da modalidade. Atual líder do ranking, a equipe liderada por Paola Egonu defende uma invencibilidade de 28 jogos, sequência que se estende desde a última edição da VNL, e teve a Seleção Brasileira como último algoz.

A última derrota da Itália aconteceu há mais de um ano, no dia 1º de junho de 2024, em partida válida pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei. Na ocasião, o Brasil venceu as europeias de virada, por 3 sets a 2, em Macau, na China, e teve a ponteira Ana Cristina como principal destaque da partida, com 22 pontos.

Apesar de não ter levado a melhor no confronto da fase preliminar, foi a Itália quem realmente se deu bem na última edição da VNL. Sem perder desde então, a seleção conquistou o título da competição com vitória por 3 sets a 1 sobre o Japão na final. A Polônia completou o pódio, com a medalha de bronze, enquanto o Brasil terminou em quarto lugar.

Após a Liga das Nações de Vôlei, a seleção italiana garantiu outra grande conquista, de maneira invicta: o ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Paris, ao derrotar os Estados Unidos na decisão, com vitória incontestável por 3 sets a 0. Os resultados recentes mantêm a equipe na liderança do ranking mundial, com 468.82 pontos.

Egonu foi a principal pontuadora no jogo da semifinal (Foto: Volleyball World)

Segunda final consecutiva da VNL

Depois de liderar a primeira fase e eliminar os Estados Unidos nas quartas de final, a Itália confirmou o favoritismo e bateu a Polônia por 3 sets a 0 neste sábado (26), sem dar chances às adversárias. A oposta Paola Egonu, grande estrela da seleção italiana, foi a maior pontuadora do jogo com 17 pontos, sendo 11 de ataque, 1 no bloqueio e um ace.

Com o resultado, a Itália mantém a escrita histórica e se garante na decisão da Liga das Nações de Vôlei (VNL) pela segunda temporada consecutiva.

