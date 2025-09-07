Zé Roberto aponta culpado para derrota do Brasil no Mundial: ‘vai ter que crescer’
Zé Roberto fala sobre Bergmann na semi entre Brasil e Itália no Mundial
O Brasil garantiu a medalha de bronze no Mundial de Vôlei, mas ainda não superou a derrota para Itália na semifinal do torneio. Em entrevista após a vitória contra o Japão, na manhã deste domingo (6), Zé Roberto apontou um culpado e disse que Julia Bergmann vai ter que crescer cada vez mais.
As brasileiras perderam para as italianas na semifinal do Mundial de Vôlei por 3 sets a 2, com as parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13. A derrota do Brasil ainda não foi digerida pelos fãs, pelas jogadoras e, principalmente, pelo treinador da Seleção Brasileira.
Zé Roberto deu uma declaração após a conquista da medalha de bronze do Brasil e se culpou pela derrota na semi. Ao ser questionado sobre Julia Bergmann, o técnico disse que ela vai ter que se concentrar mais.
Confira fala de Zé Roberto sobre Julia Bergmann e derrota do Brasil
—Eu sou culpado. Ela [Julia Bergmann] tem que entender que isso vai fazer parte do jogo, que ela vai ser testada mais pra frente, que ela vai passar por essas situações e que ela vai ter que crescer cada vez mais. É uma menina que começou a jogar há pouco tempo e é o primeiro campeonato mundial que ela está participando como titular absoluta. Então, não é simples. É uma carga muito grande, a responsabilidade, a cobrança, os momentos. E foi contra um time que era campeão olímpico, que hoje é o melhor time do mundo.— Disse Zé Roberto em entrevista.
Relembre partida entre Brasil e Itália no Mundial
Primeiro set - Brasil e Itália no Mundial
O 1ª set mostrou superioridade do Brasil. As brasileiras começaram com força no ataque e precisão na defesa, enquanto a Itália teve dificuldade na recepção e não conseguiu acertar o passe. Com isso, as sul-americanas usaram o bloqueio das adversárias para abrir vantagem no placar e aproveitaram o momento de falha das europeias.
No meio do set, as italianas tentaram reação e aproximaram a parcial, mas a tentativa não foi o suficiente para conter o jogo encaixado das brasileiras. No fim, o Brasil venceu com o placar de 25 a 22. Rosamaria e Gabi foram as maiores pontuadoras da parcial, com seis pontos cada.
Segundo set - Brasil e Itália no Mundial
A segunda parcial foi equilibrada, mas mostrou mais precisão das italianas. A Itália saiu na frente e conseguiu consertar os erros anteriores, encontrando espaço na quadra brasileira com maestria. O jogo teve bastantes pontos trocados e o Brasil não ficou para trás na intensidade. As brasileiras conseguiram empatar a parcial, mas a grande sequência de erros das sul-americanas foi decisivos para derrota.
O Brasil não perdeu para a Itália em nenhum fundamento.Foram 11 pontos de ataque para ambas as seleções, e 5 bloqueios das brasileiras, contra 4 das italianas. Porém, o Brasil errou 10 vezes, enquanto as europeias erraram apenas 6. Com isso, a Itália venceu o set por 25 a 22.
Terceiro set - Brasil e Itália no Mundial
O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. A Itália saiu na frente com dois aces em sequência, mas não conseguiu abrir vantagem no placar. As brasileiras erraram menos do que o set anterior e voltaram a converter bolas importantes. Com pontos trocados, as seleções mostraram características diferentes. Do lado das italianas, Antropova foi destaque com 14 pontos no ataque, acumulando bolas rápidas e variadas. Já na quadra brasileira, o bloqueio foi foi destaque, com menção para Julia Kudiess.
Gabi Guimarães virou bolas importantes e Marcelle se destacou nas defesas. No fim da parcial, o bloqueio brasileiro foi fundamental para vitória por 30 a 28.
Quarto set - Brasil e Itália no Mundial
Assim como no set anterior, a parcial foi equilibrada. Dessa vez, porém, a Itália mostrou mais eficiência em encontrar espaços vazios na quadra brasileira. Rosamaria e Gabi converteram bolas importantes no início do set para o Brasil, mas a seleção teve dificuldade em manter ataques precisos ao longo da parcial. As europeias abriram vantagem, com destaque para Antropova, mas o Brasil reagiu com levantamentos eficientes da Roberta.
A Itália, porém, não abriu espaço para falhas e decidiu a partida nos detalhes. Mesmo com o bloqueio do Brasil brilhando, as italianas mantiveram a intensidade e venceram a parcial por 25 a 22.
Tie-Break - Brasil e Itália no Mundial
O tie-break foi decidido nos mínimos detalhes, com as duas seleções se destacando em ataques eficientes. Gabi foi o destaque da parcial e virou ataques importantes. Além da ponteira, Rosamaria também puxou a responsabilidade e converteu bolas eficientes. O Brasil, porém, acumulou erros na recepção e Egonu foi decisiva para a Itália. Com isso, as europeias venceram a parcial e a partida por 15 a 13.
