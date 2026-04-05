Yamal faz gol na Kings League após vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid; vídeo

Um dos destaques na vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, Lamine Yamal esteve presente na arena da Kings League Espanha, neste domingo (5), e bateu o 'pênalti do presidente' do La Capital CF no jogo contra o Porcinos FC. O atacante de 18 anos converteu a cobrança, participando da vitória do seu time por 8 a 7 no campeonato alternativo de futebol de 7.

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Yamal chegou na Cupra Arena, em Barcelona, acompanhado do meia Fermin López e do lateral-direito João Cancelo, companheiros de Barcelona. Na comemoração do gol do triunfo, que saiu apenas no último lance, os jogadores do La Capital foram em direção ao presidente, autor do terceiro gol da equipe.

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Yamal brilha e Barcelona bate Atlético de Madrid em prévia da Champions League

Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Com grande atuação de Lamine Yamal, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid de virada, por 2 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar de não ter balançado as redes, o jovem trouxe dificuldades para a defesa adversária, fazendo dribles desconcertantes e deixando os colegas de time em condições de finalização. Além disso, o atacante espanhol mandou uma bola na trave em uma tentativa de cavadinha e sofreu a falta que originou a expulsão do argentino Nico González, no fim do primeiro tempo.

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Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam novamente na próxima quarta-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília).

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