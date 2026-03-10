Toguro no Fluxo: influenciador é o novo presidente na Kings League Brasil

O Fluxo FC acaba de oficializar um reforço de peso para sua estrutura diretiva. O empresário e criador de conteúdo Toguro é o novo presidente da equipe na Kings League Brasil. Conhecido pelo enorme alcance digital, Toguro chega para formar um trio de ataque administrativo ao lado dos fundadores Cerol e Nobru.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na primeira rodada do segundo split da Kings League Brasil, o time de Nobru, Toguro e Cerol venceu a LOUD de Coringa por 5 a 4 (Foto: Divulgação / Kings League)

A estratégia é clara: unir a experiência de Nobru e Cerol nos eSports com a capacidade de viralização de Toguro. O objetivo não é apenas vencer em campo, mas dominar as redes sociais com conteúdos de formato curto e narrativas que misturam futebol, lifestyle e entretenimento.

Para Cerol, a chegada de Toguro é a união do útil ao agradável. O presidente do Fluxo destacou que a relação de longa data facilitou o acordo:

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na Kings League

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

— Eu conheço o Toguro há muito tempo e sei da força que ele tem na internet e na criação de conteúdo. Trazer ele para o Fluxo FC é muito especial porque, além da amizade, sabemos o quanto ele pode ajudar a fortalecer o time e a Kings League com a comunicação e a conexão com o público — afirmou Cerol.

continua após a publicidade

Nobru também ressaltou a importância da identidade de Toguro para o DNA da organização. Segundo ele, o novo presidente mantém as raízes que conversam diretamente com a base de fãs do Fluxo:

— Ter o Toguro como um dos presidentes do Fluxo FC na Kings League fortalece muito o projeto. Ele sempre trouxe suas origens consigo e sabemos o quanto conecta com nosso público. Agora, juntos, vemos uma oportunidade enorme de crescer ainda mais, não só dentro do jogo. A Kings League tem muito potencial e queremos construir algo grande com a nossa comunidade — detalhou Nobru.

Novo na função de "cartola", Toguro não escondeu o entusiasmo com o projeto. Sua missão principal será a ampliação da visibilidade da liga, criando pontes entre o futebol tradicional e os novos criadores de conteúdo.

— Estou muito feliz de fazer parte do Fluxo FC ao lado do Cerol e do Nobru. A Kings League tem um potencial enorme e também uma conexão muito forte com a comunidade. Minha missão é ajudar a liga e o time a crescerem ainda mais, principalmente levando esse conteúdo para as redes e aproximando ainda mais a galera do jogo — celebrou Toguro.