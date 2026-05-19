O Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP no último domingo (17) foi marcado por acidentes graves que resultaram em hospitalizações. Após o fim do evento, duras críticas por parte dos pilotos foram feitas em relação à condução da segurança na pista.

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Os acidentes na MotoGP

Álex Márquez sofreu uma queda violenta e precisou ser levado para o hospital. O espanhol sofreu uma forte queda após bater com o líder da corrida, Pedro Acosta, cuja moto apresentou um problema elétrico repentino e perdeu velocidade no meio da pista.

Álex Márquez logo após batida em GP da Catalunha (Foto: Daniel Ballarin / AFP)

Na batida, Márquez levou a pior e quebrou a clavícula direita, além de sofrer uma fratura vertebral. Ele passou por uma cirurgia bem-sucedida e foi transferido para Madri para iniciar a recuperação. Como "efeito colateral" do ocorrido, Johann Zarco vinha um pouco mais atrás e acabou sendo atingido no pé por um pedaço de detrito que voou desse acidente.

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Logo após a relargada, o próprio Zarco se envolveu em um assustador acidente envolvendo três motos, junto a Francesco Bagnaia e Luca Marini. Zarco ficou com a perna presa na Ducati de Bagnaia e, de acordo com sua equipe, sofreu lesões nos ligamentos cruzados anterior e posterior, no menisco medial do joelho esquerdo, além de uma pequena ruptura da fíbula na região do tornozelo.

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Críticas sobre as relargadas

Após duas interrupções por bandeira vermelha devido à gravidade dos acidentes, a direção de prova tomou a polêmica decisão de autorizar uma segunda relargada. Isso gerou uma forte onda de indignação no grid.

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Jorge Martín, que caiu após toque com Raúl Fernández logo após a segunda relargada, fez duras críticas sobre a necessidade de continuação da corrida. Pedro Acosta, que saiu ileso em batida com Márquez, também criticou a decisão: "Tivemos um domingo que poderia ter terminado muito mal", disse ele ao DAZN.

- Entendo que temos que voltar depois de uma bandeira vermelha, mas depois da segunda… se duas coisas graves já aconteceram na mesma corrida, não acho que faça muito sentido voltar para a pista. A saúde das pessoas vem antes do espetáculo.

Principal nome do segundo acidente, Zarco ainda se culpa por ter participado da segunda largada, já que sentia dor em seu pé esquerdo devido ao primeiro acidente. Em entrevista ao L'Équipe, o piloto contou que se arrependeu.

- Meu pé já estava roxo. Colocamos gelo no hematoma e a dor diminuiu um pouco. Foi aí que eu deveria ter tomado a decisão de desistir do resto da corrida. Entre as imagens do acidente do Álex e essa pancada no pé, isso me deixou desanimado. Eu já não estava mais concentrado quando voltamos para o grid.

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