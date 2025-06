WSL movimenta mais de R$100 milhões no Rio de Janeiro

Desde o último sábado (21), Saquarema, no Rio de Janeiro, voltou a receber os melhores surfistas do planeta com a realização da 9ª etapa da WSL. Reconhecida como a “Capital Nacional do Surfe”, a cidade é palco de um dos eventos mais importantes da temporada. Em 2024, a competição atraiu mais de 350 mil fãs e movimentou R$ 159 milhões, segundo relatório da EY.

O valor reflete nos diretos em hospedagem, alimentação, transporte e comércio local e representa um crescimento de 64% em relação à 2023, resultando na injeção de R$ 114 milhões no PIB do estado do Rio de Janeiro. A expectativa para 2025 é positiva, com um aumento de 40% na movimentação econômica durante o evento.

Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / WSL)

Mas o entusiasmo não se restringe ao surfe. De acordo com o "Ibope Repucom", mais de 45 milhões de brasileiros se declaram fãs da modalidade — número que reflete o crescimento dos esportes aquáticos como um todo no país. A presença de ídolos como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, nomes da chamada Brazilian Storm, tem sido essencial para aproximar o público e estimular a prática esportiva.

A competição também viabilizada projetos sociais de outras modalidades aguáticas, como vel e canoagem. A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), do Governo Federal, permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda a projetos esportivos e paradesportivos em todo o Brasil.

— A Lei de Incentivo ao Esporte oferece uma oportunidade única para que empresas invistam no desenvolvimento do esporte brasileiro, contribuindo diretamente para a ampliação de projetos e o aumento da prática esportiva no país — disse Vanessa Pires, CEO da Brada, empresa que conecta organizações e investidores a iniciativas de impacto positivo.

Brasileiros na WSL

A situação do Brasil na etapa em Saquarema é positiva. Yago Dora, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo e Luana Silva seguem vivos na competição e avançam para as quartas de final, marcadas para este sábado (28), no período da manhã.