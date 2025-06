Ítalo Ferreira detalha relação com Saquarema e duelo com Yago Dora na WSL

Ítalo Ferreira, atual campeão da etapa de Saquarema da WSL, comentou sobre a importância do evento no Rio de Janeiro para os atletas brasileiros e sua relação com um de seus principais adversários, o paranaense Yago Dora. A entrevista realizada por trocas de mensagens aconteceu antes das oitavas de final da competição, na manhã desta quarta-feira (26), quando Italo superou o norte-americano Crosby Colapinto.

— Saquarema é muito especial para mim. No ano passado, pude ser campeão dessa etapa e a energia da torcida brasileira faz tudo ser diferente. Também foi especial para mim, porque meu pai estava aqui e pude dedicar a vitória para ele. Meu objetivo principal em cada etapa sempre é vencer. Me preparei muito fisicamente para surfar em alta performance e consegui ter bons resultados nessa temporada, mas eu quero mais. Então, eu acho que estar aqui me motiva ainda mais para continuar pontuando, garantir a classificação para as Finais e sair campeão com essa torcida incrível me apoiando — disse o surfista.

Ítalo Ferreira durante ativação de sua marca parceira em Saquarema na WSL (Foto: Divulgação Natura)

Relação com Yago Dora

Yago Dora é um dos principais oponentes de Ítalo na competição. Mas fora das águas, a relação dos dois é de amizade e muito respeito.

— O surfe é um esporte individual e solitário, e no tour temos bons surfistas com diferentes características. Isso me motiva a dar o meu melhor e continuar evoluindo meu surfe a cada etapa. O Yago vem fazendo uma ótima temporada e isso prova o nível da competição. Saquarema é especial para todos, ainda mais para os atletas brasileiros que ficam motivados; então, meu objetivo aqui é sair campeão — comentou.

O evento da WSL conta com diversas marcas patrocinadoras, assim como os próprios surfistas. Durante a conversa, Ítalo comentou sobre como funciona o relacionamento com os parceiros, como a Natura Kaiak.

— Para mim é um sentimento de muito orgulho me juntar a marcas que eu me identifico e que acreditam em mim como atleta. O surfe vem conquistando esse mercado de marketing com grandes marcas do mercado nacional e internacional, então é gratificante fazer parte desse movimento. A Natura Kaiak é uma dessas marcas que apoia o esporte e agora se tornou uma grande parceira minha. Eu que adoro perfume não poderia estar mais feliz (risos) em fazer parte desse time — completou.

Os brasileiros podem se enfrentar nas semifinais da competição. Yago disputa as quartas com Miguel Pupo e Ítalo ainda aguarda seu adversário. Se venceram seus oponetes, os brasileiros se cruzam na semi para uma bateria de peso.