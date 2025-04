WSL: Luana Silva fica com o vice em Bells Beach

Luana Silva encerrou sua jornada em Bells Beach, pela WSL, na Austrália, com um segundo lugar, na madrugada deste domingo (27). A surfista foi superada pela australiana Isabella Nichols, que conquistou sua primeira vitória no Tour. Nichols, que havia ficado perto do título em El Salvador, agora subiu ao lugar mais alto do pódio e se consagrou campeã.

continua após a publicidade

A campeã do Mundial Pro Junior da WSL alcançou sua primeira final da carreira no Tour. Apesar de não conquistar o troféu, Luana se manteve em evidência, colocando o Brasil no pódio da etapa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nichols obteve notas de 8.33 e 7.93, totalizando 16.26 para conquistar o título da primeira das três etapas australianas. Mesmo com a terceira melhor nota de 6.83, Isabella ainda superaria Luana, que registrou duas notas abaixo de 7: 6.67 e 6.00, somando 12.67.

continua após a publicidade

— É um sonho que se torna realidade — vibrou Luana Silva ao canal oficial da WSL, sorridente ao tocar o sino de vice-campeã.

Luana Silva conquistou pontos valiosos na luta pela permanência na elite, subindo da 14ª para a 11ª posição, ficando a apenas uma colocação da zona de corte, que será definida nas próximas duas etapas. Nichols ocupa a quarta posição no ranking geral, com um vice-campeonato também em El Salvador.

➡️ Maratona de Londres 2025: Assefa vence no feminino e Sawe, no masculino

Caminho até a final

Luana Silva em Bells Beach, na Australia (Foto: Cait Miers/World Surf League)

Para chegar à final, Luana superou a repescagem, onde venceu a campeã mundial e olímpica Caroline Marks, e eliminou a convidada do evento Carly Shanahan. Após as oitavas de final, a brasileira derrotou a australiana Molly Picklum; nas quartas, foi a vez da americana Lakey Peterson ser derrotada por Luana. Nas semifinais, a costarriquenha Brisa Hennessy também foi superada pela brasileira.

continua após a publicidade

Final Masculina

O australiano Jack Robinson também conquistou o título em Bells Beach, fazendo a dobradinha de títulos com Nichols ao superar Kanoa Igarashi. Robinson venceu o surfista nipo-estadunidense por 14,14 contra 13,87.

➡️ Premiação da Maratona de Londres 2025: quanto ganham os vencedores?

Próximos compromissos de Luana Silva

A próxima parada de Luana será no Bonsoy Gold Coast, em Queensland, na Austrália, no mês que vem. O campeonato começa em 3 de maio e vai até 13 de maio.