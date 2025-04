Maratona de Londres 2025: Assefa vence no feminino e Sawe, no masculino

A Maratona de Londres foi realizada na manhã deste domingo (27), pelas ruas da capital britânica. Na elite feminina, Tigst Assefa venceu a prova com o tempo de 2h15min50s, enquanto no masculino, Sebastian Sawe foi o vencedor com 2h02min27s. Na categoria com cadeira de rodas, Marcel Hug e Catherine Debrunner conquistaram suas respectivas provas.

Nas provas com cadeira de rodas, as brasileiras Aline Rocha e Vanessa de Souza finalizaram na 12ª e 10ª posição, respectivamente.

Como foi a Maratona de Londres 2025?

Brasil na prova feminina de cadeira de rodas

A disputa entre os cadeirantes abriu a programação da Maratona de Londres 2025. Nos primeiros minutos, o norte-americano Daniel Romanchuk assumiu a liderança, seguido de perto pelo suíço Marcel Hug e pelo holandês Geert Schipper. No feminino, a suíça Catherine Debrunner liderava. Pouco depois, às 5h05 (de Brasília), foi a vez da elite feminina largar para os 42.195 km pelas ruas da capital britânica.

Na prova feminina de cadeirantes, haviam duas representantes do Brasil: Aline Rocha e Vanessa de Souza. Neste início de prova, as brasileiras ocupavam a 10º e oitava posição, respectivamente.

Com 20 minutos de prova entre os cadeirantes masculinos, o suíço Marcel Hug assumiu a liderança, com o japonês Tomoki Suzuki logo atrás, por 0,4 segundos. Na elite feminina, a queniana Joyciline Jepkosgei liderava o pelotão, seguida de perto pela etíope Tigst Assefa. Atual campeão da Maratona de Londres, Hug seguia firme na ponta entre os cadeirantes.

Enquanto as provas de elite feminina e dos cadeirantes aconteciam, a largada da elite masculina foi dada às 5h42 (de Brasília). Na disputa feminina, Assefa liderava a prova, seguida pela compatriota Megertu Alemu e pela queniana Jepkosgei. Na prova entre as cadeirantes, a suíça Debrunner mantinha a liderança com bom ritmo. No masculino, Marcel Hug seguia absoluto na ponta, com o japonês Tomoki Suzuki na segunda colocação.

Aos 25 quilômetros da prova entre as cadeirantes, a norte-americana Susannah Scaroni ultrapassou Catherine Debrunner e assumiu a liderança. As brasileiras Aline Rocha e Vanessa de Souza apareciam em nono e décimo lugar, respectivamente. Poucos minutos depois, porém, a suíça retomou a primeira posição. Na elite masculina, o etíope Mikesa Mengesha comandava o pelotão, seguido pelo queniano Sabastian Sawe e pelo compatriota Kiplagat Timothy.

Faltando poucos minutos para o fim da prova dos cadeirantes, Hug seguia firme na liderança entre os homens, enquanto Debrunner mantinha a primeira colocação na disputa feminina. Na elite feminina, Assefa continuava na ponta aos 20 quilômetros. Já entre os homens, aos 10 quilômetros, Timothy assumiu a liderança, seguido por Sawe e pelo também queniano Eliud Kipchoge.

O suíço Marcel Hug comemora vitória na categoria masculina (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Marcel Hug vence a prova masculina, e Catherine Debrunner conquista a feminina

Ao final da prova da elite masculina, Marcel Hug venceu a Maratona de Londres 2025 com o tempo de 1h25min25s. No feminino, Catherine Debrunner ficou com a vitória ao completar a prova em 1h34min18s. Vanessa de Souza terminou na 10º colocação e Aline Rocha em 12º.

Enquanto os atletas da categoria de cadeirantes cruzavam a linha de chegada, Eliud Kipchoge liderava a prova da elite masculina, com Sabastian Sawe e o etíope Milkesa Mengesha logo atrás. Na disputa feminina, Tigst Assefa seguia firme na ponta, seguida por Joyciline Jepkosgei e pela holandesa Sifan Hassan.

Catherine Debrunner sorri após cruzar a linha de chegada em Londres, na Inglaterra (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Assefa vence a elite feminina, Sawe vence o masculino

Assefa seguia na liderança da prova feminina, enquanto a disputa masculina passava por constantes mudanças. O alemão Amanal Petros assumiu a frente, com Sawe na segunda posição e o queniano Alexander Munyao em terceiro. Em seguida, a liderança da prova masculina se alterou novamente, com Sawe passando à frente, seguido pelo holandês Abdi Nageeye e o etíope Tamirat Tola.

Aos 35 quilômetros, Sawe continuou dominando a prova. O uganês Jacob Kiplimo e Mengesha vieram em seguida.

Ao final, Tigst Assefa venceu a prova da elite feminina com o tempo de 2h15min50s, enquanto no masculino, Sebastian Sawe foi o vencedor com 2h02min27s.

Veja todos os resultados

Cadeira de Rodas - Masculino

1 HUG, Marcel SUI 1:10:39 2 SUZUKI, Tomoki JPN 1:11:15 3 SCHIPPER, Geert NED 1:11:45 4 ROMANCHUK, Daniel USA 1:14:31 5 KISHIZAWA, Hiroki JPN 1:17:40 6 HOKINOUE, Kota JPN 1:17:41 7 WEIR, David GBR 1:17:41 8 WATANABE, Sho JPN 1:17:42 9 CORRELL, Evan USA 1:18:16 10 FRAME, Sean GBR 1:18:17

Elite Masculino

1 SAWE, Sabastian KEN 2:02:27 2 KIPLIMO, Jacob UGA 2:03:37 3 MUNYAO, Alexander Mutiso KEN 2:04:20 4 NAGEEYE, Abdi NED 2:04:20 5 TOLA, Tamirat ETH 2:04:42 6 KIPCHOGE, Eliud KEN 2:05:25 7 KIPKOECH, Hillary KEN 2:06:05 8 PETROS, Amanal GER 2:06:30 9 MAHAMED, Mahamed GBR 2:08:52 10 MENGESHA, Milkesa ETH 2:09:01

Cadeira de Rodas - Feminino

1 DEBRUNNER, Catherine SUI 1:34:18 2 SCARONI, Susannah USA 1:38:08 3 SCHAR, Manuela SUI 1:41:06 4 RAINBOW-COOPER, Eden GBR 1:44:49 5 MCFADDEN, Tatyana USA 1:46:50 6 JONES HALL, Jade GBR 1:46:51 7 KINGHORN, Sammi GBR 1:46:54 8 EACHUS, Patricia SUI 1:47:55 9 TSUCHIDA, Wakako JPN 1:47:55 10 DE SOUZA, Vanessa BRA 1:47:57

Elite Feminino