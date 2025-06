WSL: Miguel Pupo elimina Filipe Toledo de virada; veja o vídeo

Em um duelo de brasileiros nas oitavas de final da etapa em Saquarema da WSL, Miguel Pupo eliminou o companheiro Filipe Toledo após pegar a última onda e virar a bateria por 10.83 (6.00 e 4.83) a 10.67 (5.60 e 5.07). Agora, Miguel enfrenta Yago Dora nas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️WSL: Yago Dora alcança maior nota em Saquarema; Klaussner e Chianca são eliminados

Miguel pegou a última onda, já com o cronômetro zerado e fez boas manobras, conseguindo a nota necessária para a virada. Veja o vídeo!

Yago Dora vence companheiro e avança para as quartas

O surfista Yago Dora venceu o compatriota Peterson Crisanto por 15.50 pontos (com notas 8.67, maior da competição até o momento, e 6.83) a 8.93 (4.50 e 4.43). O paranaense chegou embalado após vencer a última etapa do circuito de surfe, em Trestles, nos EUA, superando o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo.

— A gente sempre tem que apertar o reset (recomeçar em inglês). É outro evento, outro pico, outras ondas. Mas começar do zero aqui em Saquarema é bom demais, é um lugar que eu amo estar e eu me sinto muito bem — comentou Yago após vencer a bateria.

continua após a publicidade

O confronto entre os brasileiros pode acontecer ainda nesta quinta ou na sexta-feira (27), dependendo da condição do mar e do decorrer das baterias masculinas e femininas.

Atual campeão de Saquarema

Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial, é o atual guardião brasileiro da etapa de Saquarema. Vencedor em 2024, o potiguar busca retomar as primeiras posições do ranking, após perder a liderança para o sul-africano Jordy Smith na passagem pela Austrália.

continua após a publicidade

Ítalo Ferreira é campeão da etapa em Saquarema da WSL em 2024 (Foto: Thiago Diz/WSL)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte