WSL: Com desempenho ruim na Austrália, Ítalo Ferreira perde liderança

Sem conseguir bons resultados na passagem pela Austrália no circuito da World Surfe League (WSL), Ítalo Ferreira perdeu a liderança do ranking. O brasileiro caiu no round 3 das etapas de Bells Beach, Gold Coast e Margaret River e foi ultrapassado pelo sul-africano Jordy Smith, que se classificou para as semifinais. A próxima chamada e decisão do título está prevista para a noite desta segunda-feira (26), a partir das 20h (horário de Brasília).

Se a classificação de Jordy Smith foi ruim para Ítalo Ferreira, o sul-africano acabou beneficiando outro brasileiro ao passar de fase. Nas quartas de final, ele superou o havaiano Imaikalani deVault, o que acabou salvando Alejo Muniz do corte da temporada.

É a primeira vez desde 2017 que Jordy Smith assume a liderança do ranking. Nesta segunda-feira (26), ele enfrentará o americano Crosby Colapinto por um lugar na decisão. Na outra bateria, Griffin Colapinto e Barron Mamiya disputam a vaga na final.

Brasileiros em Margaret River

Não foi apenas Ítalo Ferreira que decepcionou em Margaret River. Filipe Toledo, campeão em Gold Coast, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia e Edgard Groggia também foram eliminados no terceiro round da sétima parada do circuito. Miguel Pupo e João Chianca chegaram até as oitavas de final, mas também amargaram eliminações na WSL.

Luana Silva teve o melhor desempenho brasileiro na sétima etapa do circuito. Vice-campeã em Bells Beach, ela avançou até as quartas de final em Margaret River, passou pelo corte da temporada e garantiu presença na elite de 2026.

Corte da temporada

Após a sétima etapa do circuito mundial, é definido o corte da temporada, do qual passam os 22 homens e 10 mulheres com melhor colocação no ranking. Os surfistas que não passarem pelo corte precisam disputar a divisão de acesso.

Em 2025, os brasileiros Edgard Groggia, Deivid Silva, Samuel Pupo e Ian Gouveia não passaram pelo corte da temporada.