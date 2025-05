A skatista de 13 anos Helena Laurino foi a grande campeã da modalidade Park na etapa de Florianópolis do STU Nacional neste domingo (25). A pequena skatista ainda desbancou as atletas olímpicas Isadora Pacheco e Yndiara Asp, que completaram o pódio.

— Dei um "Flip", um "McTwist", um "Body Varial" e outras manobras na minha linha. Demorei a encaixar tudo na mesma volta, mas deu certo. É muito legal poder subir ao pódio com dois nomes que sempre me inspiraram, desde que comecei no skate. E tudo começou quando eu tinha seis anos. E minha primeira competição foi aos sete - disse Helena.

Heleninha, como é carinhosamente chamada por todos da família skate, admite que tem justamente Isa e Yndi como suas inspirações. E foi contra as duas, além de Fernanda Galdino, Fernanda Tonissi e Flávia Haraguchi, que disputou a final.

— A Heleninha está quebrando tudo! Ela é massa! Ela nos motiva pelo que faz com a pouca idade que tem, com giros que a gente quase não vê entre as meninas. É demais andar com ela — elogiou Isa Pacheco.

— É um orgulho para nós ver que temos talentos como ela aqui. Ela consegue ativar aquele modo turbo dela, de encaixar todas as manobras, é um diferencial. Muito legal competir com pessoas assim. Vai representar muito nosso Brasil pelo mundo — completou Yndi.

Helena Laurino vence STU National em Florianópolis (Fotos: Julio Detefon / STU)

RESULTADO FINAL – PARQUE FEMININO

1ª – Helena Laurino – 82,58

2ª – Isadora Pacheco – 81,32

3ª – Yndiara Asp – 80,00

4ª – Fernanda Galdino – 79,50

5ª – Fernanda Tonissi – 74,47

6ª – Flávia Haraguchi – 71,03

Vini Sardi conquista seu 10º título de STU no Paraskate

Vini Sardi conquistou seu 10º título de STU, seguido por Ítalo Romano e Jota Ribeiro.

— Tenho que atualizar minha bio do Instagram (@vinisardi), porque agora já são dez títulos de STU. O mais importante é que o nível do Paraskate vem crescendo cada vez mais, o pessoal tem se dedicado muito, tanto no Park quanto no Street. Havia uma preferência pelo Street, mas a galera vem se jogando no Park também, o que é muito legal para o desenvolvimento da nossa modalidade. Vamos continuar nesse trabalho, trazendo novos atletas e fazendo o Paraskate crescer como um todo — disse Vini, que também é presidente da ABPSK.

O skatista é um dos idealizadores para que a modalidade entre no cardápio dos Jogos Paralímpicos. Embora isso ainda não se torne uma realidade, ele continua escrevendo sua história pessoal.

RESULTADO FINAL – PARASKATE PARK

1º – Vini Sardi – 83,19

2º – Ítalo Romano – 73,78

3º – Jota Ribeiro – 70,06

4º – Tony Alves – 62,28

5º – David Soares – 58,33

6º – Rafael Alantejo – 36,96

7º – Nando Araújo – 35,00

8º – Rogério Bento – 26,67