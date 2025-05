WSL: Luana Silva passa pelo corte e dedica triunfo a Tati Weston-Webb

Luana Silva segue obtendo sucesso na passagem pela Austrália no circuito da World Surfe League (WSL). Depois do vice-campeonato em Bells Beach, ela chegou às quartas de final na etapa de Margaret River, no último domingo (25) e passou pelo corte da temporada, garantindo presença na elite mundial do surfe em 2026.

Luana garantiu a classificação após superar a canadense Erin Brooks na bateria válida pelas oitavas de final. A brasileira siau atrás, mas conseguiu a virada faltando dois minutos para o fim da bateria, somando 12.80 pontos, contra os 12.50 da rival. Nas quartas de final, parou diante da americana Caitlin Simmer, e encerrou sua participação em Margaret River.

Apenas as 10 melhores entre as 18 surfistas que iniciaram a temporada seguem para a segunda parte da disputa. Com o desempenho na Austrália, Luana chegou aos 25.120 pontos e segue na busca por um lugar no Finals, que será disputado em Fiji. Com a saída de Tati Weston-Webb, que abandonou a temporada para cuidar da saúde mental, Luana segue como a única representante brasileira na WSL e dedicou a conquista para a compatriota.

- A Tati conquistou muita coisa pra gente no Brasil, ela representou muito. Eu tô querendo representar mais ainda, quero representar ela também, que tá descansando, e eu quero representar tudo o que o Brasil tem. Eu sei que ela fez o máximo dela e acho que ela vai voltar mais forte também. Queria só agradecer a Tati por inspirar tanto, essa é dedicada pra ela também.

Brasileira está garantida na elite da WSL para 2026 (Foto: Divulgação/ WSL)

Outros brasileiros escapam do corte

Além de Luana Silva, João Chianca e Alejo Muniz também escaparam do corte da temporada, apesar do desempenho abaixo do esperado apresentado pelos homens brasileiros em Margaret River. Deivid Silva, Samuel Pupo, Ian Gouveia e Edgard Groggia deram adeus ao circuito e não avançam à segunda etapa da temporada.