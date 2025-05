STU National: Pamela Rosa e Gabryel Aguilar vencem no Street

Pamela Rosa, skatista olímpica e bicampeã mundial, venceu a etapa em Florianópolis do STU National na categoria Street neste domingo (25). No masculino, Gabryel Aguilar conquistou o lugar mais alto do pódio após conseguir a nota 90,56 e ser o único a entrar no “9 Club” na final.

Pamela venceu com a nota 80,24, seguida por Rafaela Murbach (73,93) e Maria Almeida (67,51). Durante a semana de treinos, a campeã caiu, abriu o supercílio e reclamou de dores durante a semana, mas isso acabou dando forças para crescer na final.

Na abertura do calendário 2025, em Porto Alegre (RS), Pamela disse que não estava com 100% de suas condições físicas. Em Criciúma (SC), primeira etapa do STU National, lembra que não conseguiu acertar sua linha na final.

— Não é de um dia para o outro que você vai chegar lá, e nem deixe que isso te frustre. Não entre pensando simplesmente em ganhar e em ser campeão. Tem dia que você vai acordar mal, tem dia que você vai acordar bem. Primeiramente, divirta-se. E tenha respeito pelo outro, acima de tudo — aconselhou a skatista.

Pódio da modalidade Street no STU National em Florianópolis (Foto: Julio Detefon / STU)

RESULTADO FINAL – STREET FEMININO

1ª – Pamela Rosa – 80,24

2ª – Rafaela Murbach – 73,93

3ª – Maria Almeida – 67,51

4ª – Carla Karolina – 66,26

5ª – Maria Lúcia – 65,39

6ª – Isabelly Ávila – 62,79

Gabryel Aguilar se emociona após a vitória

Gabriyel foi campeão em Florianópolis com a nota 90,56, seguido pelo jovem carioca Matheus Mendes, de apenas 15 anos, com a nota 87,05. Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro, terminou em terceiro (83,75).

O skatista conquistou a melhor nota do dia nos três dias de competição e logo após a final, se emocionou ao relembrar suas origens e dar ainda mais valor a tudo que conquistou até hoje.

— Estou muito feliz e realizado. Skate é uma constante evolução e salva vidas. E obrigado ao STU por movimentar a cena dos campeonatos pelo Brasil e, agora, também no exterior — desabafou o skatista.

Pódio masculino da modalidade Street no STU Nacional em Floripa (Foto: Julio Detefon / STU)

RESULTADO FINAL – STREET MASCULINO

1º – Gabryel Aguilar – 90,56

2º – Matheus Mendes – 87,05

3º – Ivan Monteiro – 83,75

4º – João Lucas Alves – 80,15

5º – Wallace Gabriel – 79,19

6º – Bruno Melão – 69,76