Aos 13 anos, pupilo de Ítalo Ferreira dá show de manobras no Japão; vídeo

No último fim de semana, um brasileiro de 13 anos roubou a cena no Stab High Japão, competição de surfe disputada em piscina de ondas com ênfase em manobras aéreas. Considerado pupilo de Ítalo Ferreira e do skatista Pedro Barros, Arthur Vilar chegou à final do torneio e foi vice-campeão em sua segunda participação no torneio.

Arthur competiu na categoria "Bottle Rockets", voltada para talentos em ascensão. O jovem paraibano treina em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, terra natal do campeão olímpico Ítalo Ferreira, que se tornou um mentor para o adolescente.

Destaque nas categorias de base do surfe brasileiro, Arthur Vilar já conquistou o título nacional nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16. Ele também chamou a atenção no Campeonato Brasileiro de Base, em Porto de Galinhas, em maio deste ano, ao tirar nota 10 na execução de um "kerrupt", um aéreo com rotação de alto grau de dificuldade.

Pedro Barros também competiu no Japão

Medalhista olímpico no skate, o catarinense Pedro Barros fez sua estreia no surfe com a participação no Stab High. Aos 30 anos, ele foi convidado para disputar a categoria Pro do evento após conseguir aterrissar de um dos aéreos mais altos já registrados até hoje, quando “brincou” na nova piscina de ondas artificiais de São Paulo.

Pedro Barros conquistou a prata no skate park nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que marcaram a estreia da modalidade no maior evento esportivo do mundo. A edição também contou com a disputa do surfe em Olimpíadas pela primeira vez.