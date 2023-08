Repescagem masculina

Bateria 1: Griffin Colapinto (EUA) vs. Matahi Drollet (PFR)

Bateria 2: Kanoa Igarashi (JPN) vs. Rio Waida (INA)

Bateria 3: João Chianca (BRA) vs. Kauli Vaast (FRA)

Bateria 4: Barron Mamiya (HAV) vs. Callum Robson (AUS)

Bateria 5: Ryan Callinan (AUS) vs. Kelly Slater (EUA)

Bateria 6: Ian Gentil (HAV) vs. Matthew McGillivray (RSA)

Bateria: 7 Connor O'Leary (AUS) vs. Seth Moniz (HAV)

Bateria 8: Caio Ibelli (BRA) vs. Liam O'Brien (AUS)