Manobras incríveis complementaram o belo cenário do Rio de Janeiro. O Rio Freestyle Motocross está de volta à “Cidade Maravilhosa”, e já no lançamento promoveu um verdadeiro espetáculo de adrenalina no evento de lançamento da etapa, que foi realizada na última quinta-feira (11). A edição 2023 acontece no dia 18 de novembro, novamente na Jeunesse Arena, com ingressos disponíveis por meio do site ticket360.com.br.