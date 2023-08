A mesatenista brasileira Bruna Takahashi venceu a sul-coreana Lee Eunhye por 3 sets a 1 (parciais de 11-6, 9-11, 11-8 e 11-6), na manhã deste sábado (12), pela semifinal da WTT Contender do Rio de Janeiro, disputado na Arena Carioca 1. A 41ª colocada no ranking irá enfrentar ainda hoje a sueca Linda Bergstrom, às 18h10, pela semifinal do torneio.