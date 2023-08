O campeonato da WSL está no fim e chegamos na última etapa da temporada. A próxima prova será em Teahupoo, no Taiti, entre os dias 11 e 20 de agosto, com transmissão do "SporTV3" e do site oficial da WSL. O evento será decisivo, pois somente os cinco melhores ranqueados disputarão o título na WSL Finals, em Lower Trestles, na Califórnia (EUA).