WSL anuncia novidades para o Circuito Mundial de 2026

A WSL anunciou, nesta sexta-feira (2), mudanças importantes no formato do Circuito Mundial de Surfe a partir da temporada 2026. A principal alteração é o fim do formato Finals — o mata-mata entre os cinco melhores do ranking — e a volta da decisão por ranking cumulativo. Com isso, o campeão voltará a ser definido ao longo das etapas do Tour.

Outra novidade é o retorno do Pipe Masters, no Havaí, como a última e mais importante etapa do calendário. O evento distribuirá 15 mil pontos — 5 mil a mais do que uma etapa padrão — e terá a presença de todos os atletas, encerrando a temporada em dezembro, em vez de setembro como atualmente.

Calendário de 2026 da WSL

Além disso, o circuito terá mais mulheres (de 18 para 24), o fim das repescagens e novos critérios para avançar na tabela. Os surfistas descartarão dois dos nove primeiros resultados. A 10ª e 11ª etapas serão exclusivas para os 24 melhores homens e 16 melhores mulheres do ranking.

O calendário 2026 terá 12 etapas:

CT1: Bells Beach (AUS)

CT2: Margaret River (AUS)

CT3: Snapper Rocks (AUS)

CT4: Point Rock (El Salvador)

CT5: Saquarema (Brasil)

CT6: Jeffreys Bay (África do Sul)

CT7: Teahupo'o (Taiti)

CT8: Cloudbreak (Fiji)

CT9: Lower Trestles (EUA)

CT10: Surf Abu Dhabi (EAU)

CT11: Peniche (Portugal)

CT12: Pipe Masters (EUA)

A reformulação celebra os 50 anos do surfe profissional e, segundo a WSL, busca valorizar o desempenho ao longo de toda a temporada e manter Pipeline como símbolo máximo da disputa mundial.