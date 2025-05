Etapa da WSL em Burleigh Heads começa nesta sexta, com transmissão do sportv

A partir desta sexta-feira, dia 2, estará aberta a janela de competição para a sexta etapa do Circuito Mundial da WSL, que será realizada na praia de Burleigh Heads, localizada em Gold Coast, na Austrália. O Brasil estará representado por 10 surfistas na competição masculina. Entre as mulheres, Luana Silva — que vem de um inédito vice-campeonato em Bells Beach — segue como a única representante do país.

O sportv transmite ao vivo todas as emoções desta sexta etapa da elite do surfe. Nesta sexta-feira, quando acontece a primeira chamada para as disputas, Claudio Uchoa e Vinicius Rodrigues serão os narradores da transmissão do sportv3, às 18h, juntamente com as análises de Breno Dines e Claudinha Gonçalves.

- Burleigh está há muitos anos fora do calendário da elite mundial e, apesar de ser um direita de alta performance como Snapper Rocks, será um desafio para todos que estão competindo lá pela primeira vez. O Brasil tem um bom retrospecto de vitórias na Gold Coast, com os títulos do Italo (2019), do Filipinho (2015) e do Medina (2014) na elite. E o Samuel Pupo é o surfista que tem o melhor histórico recente nas etapas de divisão de acesso, sendo campeão (2023) e vice (2024) - disse o comentarista Breno Dines.

- A pressão de estarmos na penúltima etapa antes do corte também vai deixar tudo mais tenso, com sete brasileiros nesse momento fora da zona de classificação. É o caso da Luana, que vem de uma grande recuperação com o vice em Bells e nesse momento está a uma posição da classificação. Além do grande momento, ela ano passado foi vice-campeã na etapa da Gold Coast da divisão de acesso e surfa muito bem essas direitas - completou.