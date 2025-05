Lando Norris, piloto da McLaren, reclamou com os engenheiros da equipe por um motivo inusitado nesta sexta-feira (2), durante o primeiro e único treino do GP de Miami, no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O britânico avisou pelo rádio que os mecânicos haviam esquecido ferramentas dentro do cockpit.

— Há várias ferramentas no cockpit. Tudo está caindo. Boxes nesta volta — avisou Norris pelo rádio.

Na sequência, a transmissão da F1TV mostrou o britânico entrando nos boxes. Após estacionar, o piloto jogou as ferramentas para fora do carro e deixou o veículo sem marcar volta rápida.

Minutos depois, Lando Norris retornou à pista com a situação resolvida e passou a registrar voltas normalmente. Apesar disso, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anotou o incidente como “condição insegura” e pode tomar medidas ao término do treino.

Lando Norris no GP de Miami

Lando Norris enquanto os pilotos retiram as ferramentas (Foto: Reprodução)

Oscar Piastri liderou o primeiro treino livre do GP de Miami, realizado nesta sexta-feira (2). A sessão foi marcada por diversas trocas de liderança e pela batida de Oliver Bearman, no fim do treino. Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o top 3.

Enquanto seu companheiro de equipe liderava a sessão, Lando Norris terminou em 12º no único treino livre do fim de semana em Miami.

