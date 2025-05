Onze brasileiros disputam a quinta etapa da WSL na Austrália; veja a programação

A World Surf League (WSL) divulgou a programação do primeiro dia de competições da quinta etapa do circuito mundial de surf, que acontece em Gold Coast, na Austrália, de 3 a 13 de maio. Com 11 representantes brasileiros na disputa; confira a programação e onde assistir.

Um dos grandes destaques da programação é a participação especial de Stephanie Gilmore, octacampeã mundial de surfe. Ela recebeu um convite da liga e vai enfrentar a brasileira Luana Silva, que recentemente conquistou o vice-título em Bells Beach.

No masculino, o ex-atleta da elite Callum Robson também está confirmado no evento, graças a um wildcard, um convite que permite que um surfista participe sem precisar atender aos critérios normais de qualificação.

Luana Silva está entre os 11 brasileiros que disputarão a etapa da WSL na Austrália; veja a programação (Foto: Manel Geada/World Surf League)

Onde assistir a etapa na Austrália

As transmissãoes ainda serão confirmadas, mas os resultados podem ser acompanhados pelo site da WSL.

Programação da primeira fase masculina:

Kanoa Igarashi (JAP) x Marco Mignot (FRA) x Ryan Callinan (AUS)

Jordy Smith (AFS) x George Pittar (AUS) x Imaikalani deVault (HAV)

Yago Dora (BRA) x Edgard Groggia (BRA) x Jackson Bunch (HAV)

Jack Robinson (AUS) x Callum Robson (AUS) x Alan Cleland (MEX)

João Chianca (BRA) x Ethan Ewing (AUS) x Jordan Lawler (AUS)

Italo Ferreira (BRA) x Liam O'Brien (AUS) x Classificado Triagem

Deivid Silva (BRA) x Seth Moniz (HAV) x Barron Mamiya (HAV)

Ian Gentil (HAV) x Leo Fioravanti (ITA) x Connor O'Leary (JAP)

Miguel Pupo (BRA) x Alejo Muniz (BRA) x Matthew McGillivray (AFS)

Samuel Pupo (BRA) x Rio Waida (IND) x Cole Houshmand (EUA)

Filipe Toledo (BRA) x Ian Gouveia (BRA) x Griffin Colapinto (EUA)

Joel Vaughan (AUS) x Jake Marshall (EUA) x Crosby Colapinto (EUA)

Programação da primeira fase feminina da WSL:

Molly Picklum (AUS) x Erin Brooks (CAN) x Nadia Erostarbe (PAB)

Luana Silva (BRA) x Caitlin Simmers (EUA) x Stephanie Gilmore (AUS)

Gabriela Bryan (HAV) x Bella Kenworthy (EUA) x Vencedora Triagem

Isabella Nichols (AUS) x Lakey Peterson (EUA) x Sally Fitzgibbons (AUS)

Tyler Wright (AUS) x Brisa Hennessy (CRC) x Vahine Fierro (FRA)

Caroline Marks (EUA) x Sawyer Lindblad (EUA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV)