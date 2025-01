Williams acompanha rivais e inaugura novo simulador para temporada 2025 da F1

Enquanto mantém os pés no chão mesmo com a chegada de peso de Carlos Sainz ao time, a Williams segue investindo em infraestrutura para voltar a brigar por muito mais que pontos na Fórmula 1. Para 2025, a equipe vai estrear um novo simulador, item que será de fundamental importância principalmente para a temporada 2026, com a chegada do novo regulamento.

A informação é do Motorsport Itália deste sábado (25). O simulador atualmente usado já está em Grove há anos e faz parte dos itens que foram considerados “obsoletos” por James Vowles assim que ele assumiu a chefia. Agora, a nova estrutura poderá receber as atualizações de softwares e hardwares que auxiliam na preparação dos pilotos, trazendo uma representação mais fiel do que acontece nas pistas.

Além disso, ter um novo simulador também significa acompanhar o progresso das rivais diretas no campeonato. A Alpine também adquiriu um novo recentemente, enquanto a Sauber tem se preparado intensamente para a chegada da Audi. Racing Bulls, por sua vez, terá novas instalações em Milton Keynes, casa da Red Bull, a partir de 2026, e a Haas conseguiu importante parceria técnica com a Toyota, que também tem nos planos um novo simulador e mudança para uma fábrica maior.

Não foi por acaso, portanto, que a Williams pressionou por um CapEx (capital extra destinado a melhorias na infraestrutura) maior para as equipes menores. Outro ponto de melhoria que os ingleses fizeram foi a adoção de um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP, da sigla em inglês), que nada mais é do que um software de gestão de todas as peças da fábrica. Todas as equipes já possuíam, mas a Williams só passou a ter em 2023.

O quadro pessoal também ganhou reforços importantes, com a contratação de nomes como Pat Fry e Matt Harman, oriundos da Alpine, Fabrice Moncade, ex-Ferrari, e Angelos Tsiaparas, que antes estava na Red Bull. Além disso, a Williams trouxe o experiente piloto Oliver Turvey, que passou 15 anos na McLaren, para conduzir o trabalho de simulação.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.