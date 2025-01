Colapinto faz sombra e promete estar pronto para assumir Alpine em ‘qualquer ocasião’

Mesmo com a escalação de pilotos definida para 2025, a Alpine fez questão de ir atrás de Franco Colapinto, que teve uma temporada 2024 de destaque como substituto de Logan Sargeant na Williams. Com isso, restou ao argentino assumir um posto de reserva para este ano. Ainda assim, afirmou que estará pronto para ir à pista caso precise.

Em 2024, Sargeant viveu mais uma temporada complicada pela Williams e, em meio a tantos acidentes e gastos gerados, foi demitido após o fim de semana do GP dos Países Baixos. Desta maneira, para o GP da Itália, Colapinto foi promovido a titular da equipe e saiu da Fórmula 2. Em nove etapas, somou cinco pontos e deixou uma boa impressão.

Agora, mais uma vez na reserva, o argentino pode se encontrar em posição semelhante em 2025 na Alpine. Por mais que Oliver Oakes, chefe da equipe, garantiu que a presença de Colapinto não vai colocar mais pressão no estreante Jack Doohan, o ex-Williams afirmou que estará preparado para assumir o carro do time, se necessário.

- Meu papel dentro da equipe será ajudar em tudo que puder, levar a equipe de volta ao topo e melhorar o carro o máximo possível. Estarei muito atento a tudo o que acontecer e, obviamente, sempre pronto se em algum momento tiver de entrar no carro. Vou fazer todos os testes, desenvolver o novo carro, passar muito tempo no simulador e obviamente estar pronto para qualquer eventualidade - destacou.

Nesta semana, Colapinto visitou Enstone pela primeira vez desde que assinou com a equipe francesa e se mostrou animado para começar os trabalhos. Além disso, disse que a Alpine merece estar no topo e espera ajudar o time a voltar à parte de cima do grid.

Franco Colapinto no simulador da Alpine (Foto: Divulgação)

- É minha primeira vez em Enstone, na Alpine. Estou muito feliz com este momento. É uma equipe que está crescendo muito, que quer voltar ao topo com a Renault, com a Alpine - pontuou.

- É uma equipe que merece estar no topo e lutar por títulos. É um prazer estar aqui, visitar a fábrica e conhecer toda a equipe e as pessoas. É um prazer conhecê-los e tenho muito a aprender, mas é um ótimo primeiro dia na Alpine - resumiu.

Além de conhecer a equipe, Colapinto também fez os primeiros trabalhos no simulador da Alpine na última semana. Para o argentino, a experiência foi importante para começar a conhecer e se habituar ao carro do time.

= Hoje estive pela primeira vez no simulador pilotando um carro dessa equipe. Obviamente é uma simulação, mas é uma forma de entender um pouco mais como funciona o carro, o equilíbrio, o acerto, o volante, as coisas que podemos brincar no carro, então estou muito feliz hoje - continuou.

- Obviamente há muito para aprender e entender, mas é um grande começo nesta nova equipe e mal posso esperar para continuar neste caminho. Está apenas começando, então estou muito motivado e mal posso esperar para voltar em breve - concluiu.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.