Hamilton diz que permanência na Mercedes era risco maior que Ferrari: ‘Zona de conforto’

Lewis Hamilton completou a primeira semana como funcionário da Ferrari trabalhando em Maranello. O heptacampeão foi apresentado na sede, conheceu mecânicos e engenheiros, e na última quarta-feira teve a primeira experiência no carro, guiando a SF-23 por 30 voltas no circuito de Fiorano, na Itália. O piloto descreveu o dia como “um dos melhores da vida“.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton se declara após pilotar Ferrari: ‘Um dos melhores sentimentos da vida’

Em entrevista para a newsletter Get Hired, do LinkedIn, Hamilton falou, mais uma vez, sobre o movimento de trocar a Mercedes pela Ferrari. O heptacampeão permaneceu em Brackley por 12 temporadas, conquistando 6 dos 7 títulos mundiais pelas ‘Flechas de Prata’.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Sabia que assinar com a Ferrari era o movimento certo para mim e daria o desafio que preciso. No fim, toda nova oportunidade é totalmente um salto de fé. Nenhum de nós pode adivinhar o futuro, então mudar de trabalho — ou de time — sempre vai vir com algum nível de desafio - declarou.

continua após a publicidade

Lewis também citou que a permanência na Mercedes apresentava mais riscos por ser a zona de conforto do piloto. Ele tinha contrato com a equipe até o fim de 2025, mas exerceu uma opção que permitia a saída antecipada após 2024, assinando com a Ferrari e se tornando companheiro de equipe de Charles Leclerc.

Lewis Hamilton durante primeiro treino com a Ferrari, antes da temporada 2025 da Fórmula 1 (Foto: Handout/Ferrari/AFP)

- Mas eu acredito que existia mais risco em ficar em um lugar confortável e complacente. Pode chamar de instinto, mas sabia que assinar com a Ferrari era o movimento certo e daria o desafio que eu precisava. Existem tantas pessoas incríveis no time e mal espero para trabalhar com elas. E tenho fé que vamos alcançar grandes coisas juntos - completou.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.