Leclerc exalta Ferrari e aponta confiança da equipe para temporada da Fórmula 1

Poucas equipes na Fórmula 1 traduzem o sentido de “paixão” como a Ferrari, mas se engana quem pensa que isso significa um time com fraquezas, pelo contrário. Charles Leclerc enfatizou o equilíbrio dos italianos, sobretudo emocionalmente, o que fortalece a confiança para a temporada 2025.

Leclerc participou esta semana dos testes privados que marcaram a estreia de Lewis Hamilton ao volante da Ferrari. A expectativa com o heptacampeão, aliás, é grande para este ano, tanto que já causa uma grande onda de otimismo aos torcedores da equipe.

Para o monegasco, entretanto, não é somente pelo fator Hamilton que a Ferrari surge forte para 2025. Mesmo cauteloso, Leclerc enfatizou em entrevista ao portal holandês "RacingNews365" que há uma certeza coletiva de que tudo está indo pelo caminho certo.

— A Fórmula 1 é um esporte relativo, só podemos saber o que estamos fazendo. E tenho muita confiança de que estamos fazendo tudo certo no momento e, como equipe, estamos muito mais sólidos — assegurou Leclerc.

Charles Leclerc com o macacão da Ferrari (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

O piloto ainda ressaltou que a temporada de 2025 pode reservar novidades em relação aos carros de cada equipe. No entanto, Charles destacou que ainda é cedo para fazer grandes previsões sobre desempenho.

— Não estou falando muito sobre a parte técnica, mas, de novo, tudo é relativo, e não sabemos se Red Bull ou McLaren encontraram algo muito especial para o carro deste ano. Portanto, é muito difícil dizer qualquer coisa sobre esse assunto. Estamos apenas focados em nós mesmos para fazer o melhor trabalho possível — completou.

Na visão de Leclerc, o diferencial para 2025 quando comparado ao início do ano passado é o pensamento. “A mentalidade dentro da equipe e a maneira como trabalhamos é muito melhor, somos uma equipe muito mais sólida.”

— Sempre disse que a Ferrari é incrível, porque há muita paixão lá dentro, e isso é ótimo porque todos estão dispostos a trabalhar horas extras e estão realmente motivados a mudar as coisas para melhor. Mas quando as coisas estão indo mal, as pessoas que trabalham na Ferrari são mais afetadas porque têm um apego emocional à marca, o que talvez seja menor em outros times — seguiu.

Charles Leclerc dividirá o cockpit da Ferrari com Lewis Hamilton, na temporada 2025 da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.