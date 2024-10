A história foi feita. Os torcedores do Los Angeles Lakers têm motivo de sobra para comemorar, após a vitória em cima do Minnesota Timberwolves, na NBA, na terça-feira (22). No entanto, outro motivo fez os fãs se emocionarem: LeBron James dividiu a quadra com seu filho, Bronny, draftado pela franquia esta temporada.

LeBron James e Brpnny James em quadra pelo Lakers, contra o Wolves, pela estreia da temporda 2024/25 da NBA (Foto: Harry How/AFP)

O Lakers venceu o Wolves por 110 a 103, em uma partida de almanaque de Anthony Davis, que terminou como cestinha da partida com 36 pontos, além de 16 rebotes. Mas, o grande momento foi quando J.J. Redick chamou LeBron e Bronny para entrarem juntos. Foi a primeira vez, na história da NBA, que pai e filho dividiram quadra em um jogo oficial.

Web foi à loucura com LeBron James e Bronny pelo Lakers

Próximos compromissos

O Los Angeles Lakers volta a entrar em quadra na sexta-feira (25), contra o Phoenix Suns. O confronto está marcado para 23h, no horário de Brasília e acontecerá no Staples Center, casa da franquia de Los Angeles.